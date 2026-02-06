- Florin Gardoș (37 de ani), manager general la Chindia Târgoviște și dublu campion cu FCSB, nu mai crede în șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off.
Cu 5 etape rămase până la finalul sezonului regulat, FCSB s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off, după victoria cu FC Botoșani, 2-1.
Ultima poziție din Top 6 este ocupată chiar de formația pe care campioana a învins-o în etapa intermediară.
Florin Gardoș: „FCSB în play-off? Nu cred”
Pe lângă FCSB și FC Botoșani, alte patru echipe luptă cu șanse reale pentru accederea în play-off. Este vorba de CFR Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați și Farul.
Întrebat despre șansele roș-albaștrilor de a se clasa în Top 6 la finalul sezonului regulat, Florin Gardoș nu crede în acest scenariu.
„Uite că CFR și-a revenit și e acolo. Nu știu dacă vor scădea ritmul celelalte echipe care sunt în top 6, pentru că nu stau pe loc nici ele. Sunt șanse, dar nu cred că vor ajunge în play-off”, a spus Gardoș pentru DB-sport.
Ultimele 5 etape vor fi decisive pentru FCSB, care nu își mai permite pași greșiți dacă vrea să ajungă în play-off.
Programul nu este unul tocmai favorabil campioanei ultimelor două ediții din Liga 1.
Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează meciuri cu contracandidate la play-off.
Programul FCSB
- 8 februarie: Oțelul (D)
- 15 februarie: U Craiova (D)
- 21 februarie: Metaloglobus (A)
- 28 februarie: UTA (D)
- 7 martie: U Cluj (A)
Clasamentul luptei pentru play-off
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|4. U Cluj
|25
|42
|5. FC Argeș
|25
|40
|6. FC Botoșani
|25
|39
|7. CFR Cluj
|25
|38
|8. UTA
|25
|38
|9. Oțelul
|25
|37
|10. FCSB
|25
|37
|11. Farul
|25
|34
