Florin Gardoș (37 de ani), manager general la Chindia Târgoviște și dublu campion cu FCSB, nu mai crede în șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off.

Cu 5 etape rămase până la finalul sezonului regulat, FCSB s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off, după victoria cu FC Botoșani, 2-1.

Ultima poziție din Top 6 este ocupată chiar de formația pe care campioana a învins-o în etapa intermediară.

Florin Gardoș: „FCSB în play-off ? Nu cred”

Pe lângă FCSB și FC Botoșani, alte patru echipe luptă cu șanse reale pentru accederea în play-off. Este vorba de CFR Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați și Farul.

Întrebat despre șansele roș-albaștrilor de a se clasa în Top 6 la finalul sezonului regulat, Florin Gardoș nu crede în acest scenariu.

„Uite că CFR și-a revenit și e acolo. Nu știu dacă vor scădea ritmul celelalte echipe care sunt în top 6, pentru că nu stau pe loc nici ele. Sunt șanse, dar nu cred că vor ajunge în play-off” , a spus Gardoș pentru DB-sport.

2 titluri de campion a câștigat Gardoș ca jucător al celor de la FCSB: în sezonul 2012/2013, respectiv 2013/2014

Ultimele 5 etape vor fi decisive pentru FCSB, care nu își mai permite pași greșiți dacă vrea să ajungă în play-off.

Programul nu este unul tocmai favorabil campioanei ultimelor două ediții din Liga 1.

Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează meciuri cu contracandidate la play-off.

Programul FCSB

8 februarie: Oțelul (D)

15 februarie: U Craiova (D)

21 februarie: Metaloglobus (A)

28 februarie: UTA (D)

7 martie: U Cluj (A)

Clasamentul luptei pentru play-off

Echipă Meciuri Puncte 4. U Cluj 25 42 5. FC Argeș 25 40 6. FC Botoșani 25 39 7. CFR Cluj 25 38 8. UTA 25 38 9. Oțelul 25 37 10. FCSB 25 37 11. Farul 25 34

