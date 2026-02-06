„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul dur al unui fost campion cu roș-albaștrii
FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Intră FCSB în play-off?" Răspunsul dur al unui fost campion cu roș-albaștrii

Alexandru Smeu
Publicat: 06.02.2026, ora 16:52
Actualizat: 06.02.2026, ora 17:23
  • Florin Gardoș (37 de ani), manager general la Chindia Târgoviște și dublu campion cu FCSB, nu mai crede în șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off.

Cu 5 etape rămase până la finalul sezonului regulat, FCSB s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off, după victoria cu FC Botoșani, 2-1.

Ultima poziție din Top 6 este ocupată chiar de formația pe care campioana a învins-o în etapa intermediară.

Florin Gardoș: „FCSB în play-off? Nu cred”

Pe lângă FCSB și FC Botoșani, alte patru echipe luptă cu șanse reale pentru accederea în play-off. Este vorba de CFR Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați și Farul.

Întrebat despre șansele roș-albaștrilor de a se clasa în Top 6 la finalul sezonului regulat, Florin Gardoș nu crede în acest scenariu.

„Uite că CFR și-a revenit și e acolo. Nu știu dacă vor scădea ritmul celelalte echipe care sunt în top 6, pentru că nu stau pe loc nici ele. Sunt șanse, dar nu cred că vor ajunge în play-off”, a spus Gardoș pentru DB-sport.

2
titluri de campion a câștigat Gardoș ca jucător al celor de la FCSB: în sezonul 2012/2013, respectiv 2013/2014

Ultimele 5 etape vor fi decisive pentru FCSB, care nu își mai permite pași greșiți dacă vrea să ajungă în play-off.

Programul nu este unul tocmai favorabil campioanei ultimelor două ediții din Liga 1.

Pentru trupa lui Elias Charalambous urmează meciuri cu contracandidate la play-off.

Programul FCSB

  • 8 februarie: Oțelul (D)
  • 15 februarie: U Craiova (D)
  • 21 februarie: Metaloglobus (A)
  • 28 februarie: UTA (D)
  • 7 martie: U Cluj (A)

Clasamentul luptei pentru play-off

EchipăMeciuriPuncte
4. U Cluj2542
5. FC Argeș2540
6. FC Botoșani2539
7. CFR Cluj2538
8. UTA2538
9. Oțelul2537
10. FCSB2537
11. Farul2534

VIDEO. Golul înscris de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

liga 1 florin gardos fcsb play-off
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Superliga
17:37
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Citește mai mult
Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
