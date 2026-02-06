Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult: dispută fantastică între cele două rivale în audiența TV +19 foto
Superliga

Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult: dispută fantastică între cele două rivale în audiența TV

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.02.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 06.02.2026, ora 18:12
  • FCSB e, de departe, echipa care face cele mai mari ratinguri TV, însă între Rapid și Dinamo e o competiție mai echilibrată ca niciodată.
  • Comparația meciurilor disputate de Rapid și Dinamo în acest an arată că fiecare echipă a câștigat câte două runde. Toate detaliile, mai jos.

Deși prezența fizică pe stadioane în acest start de an a fost foarte mică, mai ales din cauza condițiilor meteo, în schimb, audiențele televiziunilor au fost bune.

Citește și
Dinamo sau Rapid? Cine atrage mai mult la TV

GOLAZO.ro a scris săptămâna trecută despre diferența mare dintre FCSB și restul competitoarelor, în privința numărului de telespectatori pe care îl atrag echipele din campionat.

Și argumentul era că meciul FCSB - CFR 1-4 a făcut audiență extrem de mare, atât cât au adunat împreună meciurile în care au jucat în acea etapă rivalele Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova, toate fiind implicate în confruntări tari, cu scor strâns și dramatism până la final: FCSB - CFR a avut rating 6,1%, iar partidele UTA - Rapid, Craiova - Botoșani și Hermmanstadt - Dinamo au strâns 6,7%.

E nevoie de fotofiniș în meciul Dinamo - Rapid

Dacă FCSB e lider, apare întrebarea cine câștigă disputa celorlalte mari cluburi din București în privința ratingurilor TV? Datele de audiență ale jocurilor disputate în etapele scurse până acum în 2026, patru la număr, arată o dispută fantastică între Dinamo și Rapid.

Cele două au avut cam același gen de meciuri în acest start de an: amândouă au întâlnit-o pe U Cluj pe teren propriu, ambele s-au deplasat la Sibiu. În plus, Dinamo a mers la Ovidiu, pentru a juca împotriva Farului, Rapid s-a deplasat la Arad, să joace cu UTA. Al 4-lea meci a fost la îndemână: Rapid cu Metaloglobus, Dinamo cu Petrolul.

Având acest context, la care se adaugă faptul că orele și zilele în care au evoluat au fost, de asemenea, cam aceleași, rezultatele audiențelor din 2026 sunt foarte reprezentative în a stabili o câștigătoare.

Dar, surpriză, Rapid și Dinamo sunt practic imposibil de departajat! Din cele 4 etape, Rapid s-a impus în două, Dinamo în celelalte două.

Cum arată audiențele

ETAPA 22

  • Dinamo - U Cluj 1-0: 2,8% rating
  • Rapid - Metaloglobus 1-0: 2%

ETAPA 23

  • Hermmanstadt - Dinamo 1-2: 1,9%
  • UTA - Rapid 1-2: 2,2%

ETAPA 24

  • Rapid - U Cluj 0-2: 2,9%
  • Dinamo - Petrolul 1-1: 1,95%

ETAPA 25

  • Farul - Dinamo 2-3: 3,5%
  • Hermmanstdat - Rapid 0-3: 2,25%

Dinamo are un foarte mic avans raportat la cumulul ratingurilor celor 4 partide. Adună 10,15 puncte procentuale, față de 9,35 câte are Rapid.

FOTO. Farul - Dinamo 2-3

Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (1).jpg
Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (1).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Aproape egale și în clasamentul spectatorilor

Nu doar în duelul telespectatorilor, Rapid și Dinamo au nevoie de fotofiniș, ci și în cel al mediei fanilor de la meciurile de pe teren propriu. Până acum, fiecare dintre cele două a disputat acasă 12 partide și mai are câte 3.

Dinamo are un avans foarte mic: are o medie de circa 11.200 de spectatori, în timp ce Rapid are în jur de 10.900. Totuși, Rapid are partide mai atractive pe teren propriu în acest final de sezon regulat: Petrolul, Dinamo și Craiova, în timp ce roș-albii le vor primi pe Craiova, Slobozia și FC Argeș.

VIDEO. Golul marcat de Alex Pop în Farul - Dinamo 2-3

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo rapid rating audienta tv
