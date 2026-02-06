FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, le-a transmis un mesaj suporterilor care nu au reușit să achiziționeze bilete pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

FRF a anunțat că cele 2.130 de bilete puse în vânzare pentru suporterii „tricolori” au fost epuizate în 20 de secunde!

Răzvan Burleanu, după ce biletele pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde

„ Cunosc foarte bine situația. Mă bucur să văd acest interes pentru un meci decisiv al echipei naționale, jucat în deplasare. Ne pare rău pentru cei care nu au reușit.

Am apelat la această variantă de acces democratic pentru biletele de la acest meci. Toți suporterii au fost anunțați în prealabil de ora la care biletele vor fi puse în vânzare.

La ora 12:00 erau peste 3.700 de utilizatori conectați la platforma de vânzare, la un minut distanță numărul acestora a depășit 5.000 și, după cum știți, fiecare suporter a avut posibilitatea să achiziționeze până la patru bilete.

Dacă am fi avut 20.000 de bilete, toate ar fi fost cumpărate de către suporteri”, a spus Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

43.445 este capacitatea stadionului echipei Beșiktaș, arena pe care se va disputa partida Turcia - România, inaugurată în aprilie 2016

FOTO: Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

