Rapid l-a vândut pe Borza! Cu ce echipă s-a înțeles  titularul giuleștenilor + suma de transfer
Andrei Borza
Superliga

Rapid l-a vândut pe Borza! Cu ce echipă s-a înțeles titularul giuleștenilor + suma de transfer

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 16:26
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 16:54
  • Rapid l-a vândut pe fundașul stânga Andrei Borza (20 de ani) la o echipă nou-promovată în prima ligă din Turcia.
  • Despre cine este vorba și cât au încasat giuleștenii, mai jos în articol.
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Sosit în vara anului 2023 la Rapid, Borza a devenit treptat unul dintre cei mai buni jucători ai giuleștenilor.

Acesta era prima soluție a lui Daniel Pancu pentru regula U21.

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Andrei Borza, vândut de Rapid în Turcia

Deși și-a prelungit contractul în urmă cu câteva luni, până în 2028, Andrei Borza a fost cedat de Rapid la Corum, o formație nou-promovată în prima ligă a Turciei, scrie gsp.ro.

Informația a fost confirmată și de președintele clubului, Victor Angelescu, pentru GOLAZO.ro.

Rapid va încasa 2,2 milioane de euro în schimbul tânărului fundaș stânga.

2,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Borza, conform Transfermarkt

Borza va pleca în această seară în Turcia pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu noua sa echipă.

În cele trei sezoane petrecute în Giulești, Andrei Borza a jucat 100 de meciuri pentru Rapid în toate competițiile, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere 9 pase decisive.

Singurul fundaș stânga de meserie din lotul lui Daniel Pancu a rămas Robert Sălceanu (22 de ani).

La noua sa echipă, Andrei Borza va concura pentru un loc de titular cu turcul Cemali Sertel (26 de ani), care este cotat la 500.000 de euro, conform Transfermarkt.

30 de meciuri
a jucat Andrei Borza în sezonul trecut pentru Rapid. A marcat 2 goluri și a oferit 4 pase decisive

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