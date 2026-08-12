Selecționer nou pentru România FRB a bătut palma cu antrenorul secund de la Chicago Bulls
Jonah Herscu/ Foto: Facebokk @FRB
Baschet

Selecționer nou pentru România FRB a bătut palma cu antrenorul secund de la Chicago Bulls

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 18:04
  • Jonah Herscu (34 de ani), antrenor secund la Chicago Bulls și tehnician cu o vastă experiență în principalele ligi americane, este noul selecționer al României.
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Jonah Herscu, noul selecționer al României

FRB a bătut palma cu Jonah Herscu, antrenor secund la Chicago Bulls, pentru postul de selecționer. Tehnicianul de 34 de ani are experiență și în G-League și WNBA. Are și o legătură strânsă cu România, tatăl său fiind născut la București.

„JONAH HERSCU ESTE NOUL ANTRENOR PRINCIPAL AL ECHIPEI NAȚIONALE DE BASCHET MASCULIN A ROMÂNIEI!

Federația Română de Baschet a ajuns la un acord cu Jonah Herscu, tehnician cu o experiență de 17 sezoane în baschetul profesionist american, acumulată în NBA, NBA G League și WNBA.

În prezent, Herscu ocupă funcția de antrenor secund la Chicago Bulls, în staff-ul condus de Tiago Splitter.

De-a lungul carierei, a activat în cadrul unor organizații importante precum Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers și Chicago Sky.

În sezonul 2025-26 a fost antrenor principal la Rip City Remix, în NBA G League, pe care a condus-o către prima calificare în playoff din istoria francizei.

Herscu are și o legătură specială cu România, tatăl său fiind născut la București”, este comunicatul emis de Federația Română de Baschet.

Herscu își va face debutul pe banca „tricolorilor” la sfârșitul lunii august. Atunci, România are programate două partide în precalificările EuroBasket 2029:

  • 27 august: Danemarca - România
  • 30 august: România - Bulgaria

Partida cu Bulgaria ar urma să se dispute la Tulcea, în „Danubius Arena”.

FRB a luat această decizie după succesul avut cu găzduirea FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, turneu în care naționala feminină a României a încheiat pe locul 2.

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