Prea scump pentru Italia Pep Guardiola cere dublu, față de oferta Federației, pentru a prelua Squadra Azzurra » Suma e uriașă!
Pep Guardiola. Foto: Imago
Campionate

Prea scump pentru Italia Pep Guardiola cere dublu, față de oferta Federației, pentru a prelua Squadra Azzurra » Suma e uriașă!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 16:13
  • Pep Guardiola (55 de ani) este principala țintă a Federației Italiene de Fotbal pentru postul de selecționer, însă pretențiile financiare ale tehnicianului spaniol au blocat, momentan, negocierile.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Giovanni Malago, președintele Federației Italiene, a confirmat că au existat discuții cu Guardiola și a admis că, în cazul unui tehnician de asemenea anvergură, instituția ar putea face o excepție de la limitele bugetare stabilite inițial.

„Nu e în apele lui”  Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului trecut, nu se mai regăsește: „Diferență imensă”
Citește și
„Nu e în apele lui” Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului trecut, nu se mai regăsește: „Diferență imensă”
Citește mai mult
„Nu e în apele lui”  Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni jucători ai sezonului trecut, nu se mai regăsește: „Diferență imensă”

Pep Guardiola cere dublu pentru a prelua Italia

Paolo Maldini și Leonardo Araujo au mers la Barcelona pentru a purta discuții cu Guardiola, în încercarea de a-l convinge să accepte postul de selecționer al Italiei, dar negocierile nu au mers conform planului.

Federația ar fi pregătită să îi ofere aproximativ 10 milioane de euro pe sezon, în timp ce Guardiola ar solicita în jur de 20 de milioane de euro anual pentru a accepta postul, conform gazzetta.it.

Oferta nu s-ar limita doar la conducerea primei reprezentative.

Italienii vor să construiască un proiect mai amplu, în care Guardiola să aibă influență inclusiv asupra direcției fotbalului juvenil și asupra filozofiei de joc promovate la nivelul echipelor naționale.

Era important și corect să deschidem un dialog și să-l menținem, dar asta nu înseamnă că operațiunea se va concretiza. Giovanni Malago, președintele Federației Italiene

Paolo Maldini a dezvăluit că, în afară de Guardiola, a discutat și cu Ancelotti.

Conte, Mancini și Pirlo rămân variante pentru Italia

Italia caută un nou selecționer după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, al treilea astfel de turneu consecutiv la care Squadra Azzurra nu a participat.

Andrea Pirlo, Roberto Mancini și Antonio Conte se numără printre numele discutate în Italia. Malago a precizat însă că lista candidaților este mai largă.

Citește și

Vine Drăguș! FCSB a ajuns la un acord cu atacantul naționalei. Rolul pe care l-a avut Hagi + Cum arată primul 11 cu noile achiziții
Superliga
13:46
Vine Drăguș! FCSB a ajuns la un acord cu atacantul naționalei. Rolul pe care l-a avut Hagi + Cum arată primul 11 cu noile achiziții
Citește mai mult
Vine Drăguș! FCSB a ajuns la un acord cu atacantul naționalei. Rolul pe care l-a avut Hagi + Cum arată primul 11 cu noile achiziții
„A trecut vizita medicală”  Transferul lui Andrei Coubiș în Anglia, iminent: „Discuțiile au început atunci”
Superliga
13:01
„A trecut vizita medicală” Transferul lui Andrei Coubiș în Anglia, iminent: „Discuțiile au început atunci”
Citește mai mult
„A trecut vizita medicală”  Transferul lui Andrei Coubiș în Anglia, iminent: „Discuțiile au început atunci”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
italia pep guardiola federatia italiana de fotbal
Știrile zilei din sport
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
18:32
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Campionate
16:44
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant FOTO: Cum arată noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Citește mai mult
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Conference League
14:38
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Citește mai mult
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Baschet
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Citește mai mult
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
20:08
Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”
Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”
18:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Campionate
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Citește mai mult
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Superliga
14:35
„Greu de înlocuit” VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Citește mai mult
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Campionate
11:54
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Citește mai mult
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
06:56
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 27 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share