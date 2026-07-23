Prea scump pentru Italia Pep Guardiola cere dublu, față de oferta Federației, pentru a prelua Squadra Azzurra » Suma e uriașă!

Pep Guardiola (55 de ani) este principala țintă a Federației Italiene de Fotbal pentru postul de selecționer, însă pretențiile financiare ale tehnicianului spaniol au blocat, momentan, negocierile.

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Giovanni Malago, președintele Federației Italiene, a confirmat că au existat discuții cu Guardiola și a admis că, în cazul unui tehnician de asemenea anvergură, instituția ar putea face o excepție de la limitele bugetare stabilite inițial.

Pep Guardiola cere dublu pentru a prelua Italia

Paolo Maldini și Leonardo Araujo au mers la Barcelona pentru a purta discuții cu Guardiola, în încercarea de a-l convinge să accepte postul de selecționer al Italiei, dar negocierile nu au mers conform planului.

Federația ar fi pregătită să îi ofere aproximativ 10 milioane de euro pe sezon, în timp ce Guardiola ar solicita în jur de 20 de milioane de euro anual pentru a accepta postul, conform gazzetta.it.

Oferta nu s-ar limita doar la conducerea primei reprezentative.

Italienii vor să construiască un proiect mai amplu, în care Guardiola să aibă influență inclusiv asupra direcției fotbalului juvenil și asupra filozofiei de joc promovate la nivelul echipelor naționale.

Era important și corect să deschidem un dialog și să-l menținem, dar asta nu înseamnă că operațiunea se va concretiza. Giovanni Malago, președintele Federației Italiene

Paolo Maldini a dezvăluit că, în afară de Guardiola, a discutat și cu Ancelotti.

Conte, Mancini și Pirlo rămân variante pentru Italia

Italia caută un nou selecționer după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, al treilea astfel de turneu consecutiv la care Squadra Azzurra nu a participat.

Andrea Pirlo, Roberto Mancini și Antonio Conte se numără printre numele discutate în Italia. Malago a precizat însă că lista candidaților este mai largă.

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