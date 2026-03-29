Slovacia - România se joacă Motivul pentru care FRF nu a reușit să amâne amicalul

FRF a încercat să amâne amicalul cu Slovacia, după ce Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a fost internat de urgență la spital.

Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

Slovacia nu a vrut să amâne meciul cu România

Din informațiile GOLAZO.ro, FRF a încercat să amâne meciul de la Bratislava, după ce antrenamentul din această dimineață nu s-a mai ținut, jucătorii fiind foarte afectați de cele întâmplate.

Cu toate acestea, naționala Slovaciei nu a dat curs cererii forului condus de Răzvan Burleanu (41 de ani).

Pentru ca un meci să fie amânat este necesar acordul ambelor echipe, precum și aprobarea UEFA.

De asemenea, FRF a luat în calcul ca delegația României să plece luni în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil era programat prea târziu.

Astfel, programul rămâne neschimbat, iar decolarea „tricolorilor” va fi în această seară, la ora 18:30.

Jerry Gane și Florin Constantinovici sunt principalele opțiuni pentru banca naționalei

Jerry Gane (54 de ani) va conduce naționala de pe bancă la meciul cu Slovacia. Fost antrenor principal la echipe precum Universitatea Craiova și Petrolul, Gane face parte din staff-ul echipei naționale a României din 2022.

Acesta va fi ajutat de celălalt „secund”, Florin Constantinovici (58 de ani), care face parte din staff-ul primei reprezentative din 2019.

Ultima oară când România a fost condusă de antrenorii secunzi s-a întâmplat la amicalul cu Brazilia, încheiat 0-1 pe 7 iunie 2011, atunci când Ștefan Iovan i-a ținut locul pe bancă lui Răzvan Lucescu, cel care demisionase cu o lună înainte.

Problemele selecționerului au apărut la doar câteva zile după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Joi, „tricolorii” au pierdut în fața Turciei, scor 0-1.

I s-a făcut rău, s-a așezat pe un scaun și nu mai avea reacție. A venit ambulanța și l-a dus de urgență la spital. Mihai Stoichiță, director tehnic FRF

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar, unde a ajuns în jurul orei 11:30. Selecționerul mai fusese internat în același spital timp de o lună și în ianuarie.

