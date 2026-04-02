Cristian Geambașu Cei care ne refuză
Opinii

alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 19:01
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 22:09
  • Cazul Andrei Coubiș și cazul Umit Ardag. Stăm la mâna unor oportuniști pentru care România este doar o variantă de backup.
  • Iar când totuși aleg țara părinților, după multe sughițuri, vin și stau cu mâna la inimă la „Deșteaptă-te, române!”.

La corvoada meciului amical cu Slovacia s-a produs un debut despre care nu s-a discutat. Un debut de care poate peste ani ne vom aduce aminte cu nostalgie. Sau poate nu, va rămâne doar o încercare fără consecințe.

La Bratislava, Andrei Coubiș i-a luat locul în echipă lui Drăgușin în minutul 62, pentru a juca prima sa jumătate de oră în tricoul naționalei României. Una pe care o refuzase arogant atunci când avea impresia că ar fi interesant pentru Squadra Azzurra.

Miloasă însă, Maica Românie l-a luat la piept ca pe un fiu rătăcit.

Țup la națională după 8 meciuri!

Coubiș era o miză pentru italieni doar în imaginarul lui. Nu era pentru că nu avea cum. Nu evoluase nici o secundă în tricoul echipei mari a lui Milan (la propriu „mari”, la figurat rossonerii nu mai sunt mari demult), adunase zero meciuri la Sampdoria unde fusese împrumutat, apoi transferat.

Băiatul visa să fie tenor la Scala, dar el nu cânta nici la petrecerile școlare. Cineva care i-a vrut binele l-a sfătuit să mai coboare nasul și să vină să joace în România aceea care îi cam mirosea urât. 8 meciuri la U Cluj, nu rele, și țup la echipa națională a lui Lucescu. Randament maxim!

Fundaș central masiv, genul tanc pe stil vechi, Coubiș este apreciat de mulți specialiști ai fotbalului nostru. Aceștia îl văd punct fix al apărării tricolore în următorii mulți ani. Nu le împărtășesc părerea, dar nu mă pun cu expertiza lor. Să lăsăm timpul să lucreze.

Andrei Coubiș, în meciul cu Slovacia (FOTO: Sport Pictures)

Semicaracter din Țara Semilunei

Între timp am aflat și că Umit Ardag a refuzat să evolueze pentru România. Nu e o surpriză, bănuia toată lumea că tânărul de 22 de ani născut la București din părinți turci va alege să joace pentru țara Semilunei.

Urât este însă modul în care a procedat. Uite ce zice Ardag bei pe parcursul unui interviu acordat presei turce.

Selecționerul Mircea Lucescu a venit la mine în septembrie, ne-am întâlnit și mi-a spus că mă vrea la echipa națională a României. De atunci, deși am primit convocări din partea României în fiecare pauză internațională, nu m-am dus. Poate că nu am spus clar, verbal, dacă aleg Turcia sau România, dar cred că prin acest comportament s-a înțeles deja încotro îmi bate inima. Umit Akdag citat de haberturk.com

Du-te Umit, du-te la mai bine!

Cum adică poate nu am spus clar, măi Akdag? Adică, vine selecționerul după tine, care nu era un fietecine, te roagă să joci pentru România, nu te înduplecă, ok, nu au reușit nici alții, asta e, dar nici nu îi dai un răspuns clar, otoman, iatagan, iar pe urmă când ești convocat, în mai multe rânduri, nu ai bunul simț elementar să răspunzi, să spui nu, mulțumesc, poate în alte condiții cine știe, bla, bla, îmi pare rău.

Iar tu, Akdag Umit nu ai răspuns pentru că ai crezut că se subînțelegea? Nu, „prin acest comportament”, cum zici tu, ai arătat că nu trebuie să te regretăm.

Piatră semiprețioasă

La amărâta asta echipă națională a noastră nu suntem în situația să angajăm opere, nu caractere, cum glăsuiește proverbul, ci fix pe dos.

Adică, e nevoie de niște oameni cu caracter, chiar dacă nu sunt mari valori. Cu ambiție și cu caracter a reușit Edi Iordănescu să mobilizeze echipa să ajungă la Euro 2024, nu cu cine știe ce vedete.

Lasă că nici matale, Ardag Umit, nu ești vreun diamant din turbanul lui Suleiman Magnificul. Ești o piatră semiprețioasă dacă e să am o părere. Ceea ce e mult mai bine decât sticla colorată.

Patriotism ca tranzit intestinal

Pentru că rezervorul intern este din ce în ce mai sărac, ne vom tot lovi de astfel de cazuri în anii următori.

Selecționerii naționalelor, mai ales cei de la nivelul juniorilor și tineretului, se bazează mult pe jucătorii născuți în străinătate din familiile românilor plecați la muncă.

Oportuniști, o parte dintre aceștia vor aștepta la cotitură un semn din partea țărilor de adopție. De cele mai multe ori, acest semn nu va veni. Iar băieții vor catadicsi să ia serios în calcul România doar când se va pune serios problema trecerii la naționala mare, pentru că au depășit limita de vârstă și la U21.

România, amărâta asta care înghite orice, e bună ca opțiune de backup. Așa se întâmplă când totul trece prin burtă, țara părinților devine o problemă de tranzit intestinal.

Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share