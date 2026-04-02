Umit Akdag refuză România! Lovitură primită de FRF, după ce „tricolorii” au ratat calificarea la CM 2026: „Am vorbit cu Lucescu”
Umit Akdag refuză România! Lovitură primită de FRF, după ce „tricolorii" au ratat calificarea la CM 2026: „Am vorbit cu Lucescu"

alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 11:09
  • Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Alanyaspor cu dublă cetățenie, turcă și română, a anunțat că nu vrea să joace pentru „tricolori” la nivel de seniori.

Născut la București din părinți turci, Akdag a jucat la naționala României U21 (10 meciuri, două goluri) și a fost curtat intens de FRF pentru a evolua și la prima reprezentativă.

Umit Akdag a refuzat România: „Am primit convocări în fiecare pauză internațională, dar nu m-am dus”

Într-un interviu acordat recent pentru presa din Turcia, stoperul a dezvăluit că a refuzat mai multe convocări din partea lui Mircea Lucescu (80 de ani) și a dat de înțeles că își dorește să evolueze pentru naționala Semilunii.

„Selecționerul Mircea Lucescu a venit la mine în septembrie, ne-am întâlnit și mi-a spus că mă vrea la echipa națională a României.

De atunci, deși am primit convocări din partea României în fiecare pauză internațională, nu m-am dus.

Poate că nu am spus clar, verbal, dacă aleg Turcia sau România, dar cred că prin acest comportament s-a înțeles deja încotro îmi bate inima”, a declarat Umit Akdag, citat de haberturk.com.

Întrebat dacă se aștepta să fie convocat de Vincenzo Montella pentru meciurile din barajul pentru calificarea la CM 2026, Akdag a replicat:

„Consider că am avut evoluții bune și că meritam, iar de data aceasta m-am așteptat să primesc o convocare la națională”, a concluzionat fundașul lui Alanyaspor.

4.000.000 de euro
este cota lui Umit Akdag, potrivit Transfermarkt

Turcia s-a calificat la Campionatul Mondial din această vară după ce a trecut atât de România, cât și de Kosovo cu același scor, 1-0.

Selecționata lui Montella a fost repartizată în grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

