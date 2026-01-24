U Craiova - Botoșani 2-0. Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al oltenilor, a făcut scandal la finalul meciului.

Oficialul Craiovei a văzut cartonașul roșu pentru reacția sa, iar înainte să părăsească terenul a avut o discuție aprinsă și cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul moldovenilor.

Deși partida s-a încheiat fără incidente majore în timpul jocului, nervii au cedat imediat după ultimul fluier al centralului Marcel Bîrsan.

Mario Felgueiras, oficialul oltenilor, a intrat pe gazon pentru a le reproșa moldovenilor intrările dure din timpul meciului. A avut o ceartă aprinsă cu Alexandru Țigănașu, moment în care arbitrul Marcel Bîrsan a reacționat și i-a arătat cartonașul roșu lusitanului.

După ce a plecat spre vestiare, Felgueiras s-a oprit la marginea terenului, unde s-a certat și cu Leo Grozavu, antrenorul Botoașaniului.

În cele din urmă, spiritele s-au liniștit, iar oficialul Craiovei a plecat la cabine.

După meci, Grozavu a fost întrebat despre conflictul de la finalul meciului cu oficialul oltenilor, însă a refuzat să ofere prea multe detalii: „Nu mă întrebați chestii de genul ăsta”.

