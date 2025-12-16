Avertisment pentru FCSB  Andrei Nicolescu vede o problemă, după declarațiile lui Alexandru Stoian + Răspunsul lui Mihai Stoica: „E greu” +36 foto
Alexandru Stoian FOTO: SportPictures
Avertisment pentru FCSB Andrei Nicolescu vede o problemă, după declarațiile lui Alexandru Stoian + Răspunsul lui Mihai Stoica: „E greu”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 22:48
  • Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, i-a avertizat pe rivalii de la FCSB referitor la declarațiile lui Alexandru Stoian (18 ani).
  • Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a dat asigurări că atacantul provenit din academia clubului nu va avea o evoluție asemănătoare cu Octavian Popescu (22 de ani).

Alexandru Stoian a marcat, în minutul 90+5 al duelului dintre Unirea Slobozia și FCSB, 0-2, după ce a interceptat o minge deviată de Florin Tănase.

Andrei Nicolescu i-a avertizat pe oficialii de la FCSB despre Alexandru Stoian: „L-am văzut la interviu”

Președintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a comparat declarația lui Alexandru Stoian, de la finalul partidei de la Clinceni, cu cele acordate de Octavian Popescu în sezonul său de debut la FCSB.

Oficialul „câinilor i-a avertizat pe conducătorii „roș-albaștrilor” ca jucătorul să nu sufere o cădere de formă asemănătoare celei a „tricolorului”.

„L-am văzut la interviu. Părerea mea e că ar trebui, cumva, canalizat să nu aibă o evoluție precum cel care a intrat în dizgrația patronului, Tavi Popescu.

Și Tavi Popescu avea, la început, declarațiile cu: «Vreau să fiu cel mai bun». [Stoian] cred că trebuie ghidat un pic. Ăsta e feeling-ul meu”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

(n.r. - Care este cea mai mare dorință a ta, la 18 ani?) Să ajung cel mai mare fotbalist din România și poate și în afară Alexandru Stoian, după Unirea Slobozia - FCSB 0-2

Mihai Stoica a dat asigurări că Alexandru Stoian nu va avea același parcurs ca Octavian Popescu, întrucât cei doi fotbaliști au temperamente diferite.

„Era un Tavi timid, un băiat introvertit. E greu, greu să ajungi să se deschidă.

Stoian e un tip foarte volubil. E tot timpul zâmbitor și tot timpul cu capul sus. E foarte, foarte simpatic. E foarte haios”, a răspuns președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

4 goluri
în 347 de minute a reușit Alexandru Stoian în acest sezon

Ce jucători de la FCSB și Dinamo se supără cel mai mult la antrenamente: „Crezi că îi convine ceva, vreodată?”

Mihai Stoica este adeptul concursurilor în antrenamente:

„Nu cred că există o echipă la care să nu fie competiții sau o echipă la care să fie competiție, să nu fie încleștări și nervi.

Mie asta îmi place: să văd cum pleacă unii zâmbitori și alții supărați de la antrenament”.

Întrebat de jucătorii care sunt cel mai afectați de întrecerile din timpul antrenamentelor, oficialul campioanei României i-a numit fără rezerve:

Olaru e vocal, dar sunt unii… Și Șut e ofticos, și Tănase e ofticos. Crezi că lui Crețu îi convine ceva, vreodată? Mai ales cine arbitrează...”.

În tabăra dinamoviștilor, Eddy Gnahore este cel mai vocal în timpul antrenamentelor, spune Andrei Nicolescu.

„Eddy, la noi, se remarcă tot timpul. Are vorbe pentru toată lumea. (n.r. - Cine se mai supără?) Boateng... mai sunt. Dar ei dau sarea și piperul.

(n.r. - Cum este Cătălin Cîrjan la antrenamente?) E mai tăcut, dar se vede că își dorește mult să câștige”, a dezvăluit președintele „câinilor roșii”.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

Mihai Stoica fcsb superliga andrei nicolescu Tavi Popescu alexandru stoian
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

