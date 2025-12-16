Avertisment pentru FCSB Andrei Nicolescu vede o problemă, după declarațiile lui Alexandru Stoian + Răspunsul lui Mihai Stoica: „E greu”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, i-a avertizat pe rivalii de la FCSB referitor la declarațiile lui Alexandru Stoian (18 ani).

Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a dat asigurări că atacantul provenit din academia clubului nu va avea o evoluție asemănătoare cu Octavian Popescu (22 de ani).

Alexandru Stoian a marcat, în minutul 90+5 al duelului dintre Unirea Slobozia și FCSB, 0-2, după ce a interceptat o minge deviată de Florin Tănase.

Andrei Nicolescu i-a avertizat pe oficialii de la FCSB despre Alexandru Stoian: „ L-am văzut la interviu”

Președintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a comparat declarația lui Alexandru Stoian, de la finalul partidei de la Clinceni, cu cele acordate de Octavian Popescu în sezonul său de debut la FCSB.

Oficialul „câinilor i-a avertizat pe conducătorii „roș-albaștrilor” ca jucătorul să nu sufere o cădere de formă asemănătoare celei a „tricolorului”.

„L-am văzut la interviu. Părerea mea e că ar trebui, cumva, canalizat să nu aibă o evoluție precum cel care a intrat în dizgrația patronului, Tavi Popescu.

Și Tavi Popescu avea, la început, declarațiile cu: «Vreau să fiu cel mai bun». [Stoian] cred că trebuie ghidat un pic. Ăsta e feeling-ul meu ”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

(n.r. - Care este cea mai mare dorință a ta, la 18 ani?) Să ajung cel mai mare fotbalist din România și poate și în afară Alexandru Stoian, după Unirea Slobozia - FCSB 0-2

Mihai Stoica a dat asigurări că Alexandru Stoian nu va avea același parcurs ca Octavian Popescu, întrucât cei doi fotbaliști au temperamente diferite.

„Era un Tavi timid, un băiat introvertit. E greu, greu să ajungi să se deschidă.

Stoian e un tip foarte volubil. E tot timpul zâmbitor și tot timpul cu capul sus. E foarte, foarte simpatic. E foarte haios ”, a răspuns președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

4 goluri în 347 de minute a reușit Alexandru Stoian în acest sezon

Ce jucători de la FCSB și Dinamo se supără cel mai mult la antrenamente: „Crezi că îi convine ceva, vreodată?”

Mihai Stoica este adeptul concursurilor în antrenamente:

„Nu cred că există o echipă la care să nu fie competiții sau o echipă la care să fie competiție, să nu fie încleștări și nervi.

Mie asta îmi place: să văd cum pleacă unii zâmbitori și alții supărați de la antrenament”.

Întrebat de jucătorii care sunt cel mai afectați de întrecerile din timpul antrenamentelor, oficialul campioanei României i-a numit fără rezerve:

„Olaru e vocal, dar sunt unii… Și Șut e ofticos, și Tănase e ofticos. Crezi că lui Crețu îi convine ceva, vreodată? Mai ales cine arbitrează...”.

În tabăra dinamoviștilor, Eddy Gnahore este cel mai vocal în timpul antrenamentelor, spune Andrei Nicolescu.

„Eddy, la noi, se remarcă tot timpul. Are vorbe pentru toată lumea. (n.r. - Cine se mai supără?) Boateng... mai sunt. Dar ei dau sarea și piperul.

(n.r. - Cum este Cătălin Cîrjan la antrenamente?) E mai tăcut, dar se vede că își dorește mult să câștige”, a dezvăluit președintele „câinilor roșii”.

