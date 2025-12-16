Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus

Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre absența lui Octavian Popescu de la meciul de la Clinceni.

Tavi Popescu nu s-a aflat nici măcar pe bancă la meciul cu Slobozia.

Întrebat în direct de moderatorul Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, despre absența atacantului, Becali a folosit un ton ironic când a oferit explicația, pe care a repetat-o de mai multe ori de-a lungul emisiunii: „Octavian Popescu... El și cu iubita lui au griiipăăă”.

Ultimatum pentru Tavi Popescu. Patronul FCSB s-a săturat: „Anturajul îl încurcă!”

„La pauză am vrut să-l bag, dar mi-au zis că nu e pe bancă. Cum nu e? Și mi-au zis că el și cu iubita lui au gripă. Am vrut să joace el în stânga, nu știam că e pe bancă. Pe el voiam să-l bag în locul lui Thiam. Are gripă, au făcut test, și el, și iubita lui.

El e cuminte, n-am ce să spun. Dar cu tehnologia asta e posibil orice. Stai tu pe TikTok și vedem dacă mai poți să joci fotbal. Stai pe nebunia aia, unde toți nebunii sunt împărați și își dau cu părerea. Când ești pe teren, mintea ta e la TikTok”, a spus Gigi Becali la Fotbal Club, la Digi Sport.

Cele 3 reguli pe care Becali i le impune lui Tavi Popescu

Patronul campioanei e convins ca Tavi poate ajunge în continuare un fotbalist important, dacă va urma 3 reguli pe care vrea să i le impună.

„El are 23 de ani. Îi scriu pe hârtie niște reguli. Dacă le respectă poate să ajungă fotbalist. Talentul nu i l-a luat nimeni. Am vorbit și cu Tănase, și cu antrenorii, toți spun că e cel mai talentat jucător pe care l-au văzut, pe care l-am avut vreodată la FCSB, chiar și la Steaua.

Prima regulă: să nu aibă TikTok, Facebook și Instagram. Să nu aibă rețeli de socializare.

A doua: la ora 11 seara să fie în pat dormind. Dacă îl scoală iubita, să-i spună că trebuie să se odihnească: «Sunt fotbalist, n-am timp de tine după ora 11 seara».

A treia e legată de anturaj. Prietenii să fie numai colegii lui, să nu aibă alți prieteni. Și să nu aibă legătură cu prietenii sau prietenele iubitei. Anturajul lui să fie din fotbal”, a adăugat Gigi Becali.

Întrebat dacă atacantul este implicat într-un anturaj periculos, Becali a respins ideea: „Nu, nu e periculos, dar îl încurcă atunci când vine vorba de fotbal”.

2 pase decisive a reușit Tavi în acest sezon în 22 de meciuri oficiale

