Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan, 23 de ani, de la Metalist Kharkov (locul 7 în Ucraina), în valoare de 4 milioane

Salariul jucătorului ar fi și el unul important, mult mai mare decât are acum la Dinamo.

Andrei Nicolescu: „Cîrjan nu e decis”

„E o ofertă oficială, din Ucraina, de la Metalist Harkov. Azi a venit oferta, pe la ora 2-3. Am mai avut alte discuții, dar e prima dată când vine din Ucraina ceva oficial.

Suma e de 4 milioane de euro. Noi am declarat că el e foarte important. Dacă ar fi să plece, ținta e de 5 milioane. E important ce-și dorește și el. E greu de spus ce-și dorește, nici board-ul meu nu știu ce-și dorește, abia le-am spus și urmează să se decidă.

În primul și-n primul rând, decizia trebuie să fie a board-ului, dar noi avem o relație specială cu Cătă, e important ca și el să fie OK cu asta.

Cred că știa deja de la impresar, dar am vorbit și noi cu el. Nu e decis, nu e hotărât apropo de asta. E foarte în scurt ca să discutăm. E greu să spunem da sau nu.

Cred că reținerea e legată mai mult de atașamentul lui de Dinamo și că-și dorește să realizeze ceva cu Dinamo înainte să plece. Declarația lui nu e de complezență, a crezut și crede foarte tare în ea.

Financiar, ar fi o diferență foarte mare pentru jucător.

E o problemă de gestionat, dar cred că o s-o gestionăm corect. Clubul ar fi mulțumit cu 5 milioane, nu cu 4, depinde foarte mult de echipă. Contează modul de plată a sumelor, dar noi asta ne-am setat pentru el, ni s-a părut corect. Dacă el e mulțumit e altă discuție.

Impresarul lui are un procent la vânzare.

Cu Kopic nu am vorbit azi despre asta. E foarte în scurt. E mult de discutat. N-avem ce concluzie să tragem în seara asta. O să vedem.

În decizia pe care o s-o ia board-ul, o să analizeze inclusiv chestia asta. E important pentru cei care au băgat bani în Dinamo să aibă toate detaliile pe masă.

Din câte am înțeles, cei de la Metalist sunt de încredere, plățile sunt condiționate nu din Ucraina, ci din alte părți. Există un investitor acolo care vrea să facă din Metalist un club de talie europeană. Nu am răspuns, așteptăm de la board.

Sunt niște termene de plată cam lungi, așa, un an și jumătate, dar…

Kharkov joacă undeva pe lângă Kiev. Echipa e în Spania. Face toată pregătirea acolo.

Jucătorul e cu picioarele pe pământ 100%. Avem o relație specială. Nu e un jucător pe care l-am luat, l-am dat. Chiar e ceva special.

Noi trebuie să luăm cea mai bună decizie pentru club. Dacă sunt mai multe argumente pentru decizia asta, ar trebui să înțeleagă și suporterii. Construim ceva de aproape 2 ani și cumva se vede. Suntem într-un proces.

Această ofertă apare mai repede față de ce ne-am programat noi în vară, legat de vânzări de jucători.

El a dovedit că, în ciuda criticilor, are niște realizări pe teren care nu se contorizează, toată lumea se ia după asta. Dar dacă colegii lui erau mai atenți avea pase de gol, goluri.

Dacă ar fi, pentru Cătălin e doar un pas intermediar. Are capacitatea să joace mult mai sus. Chiar și-n Europa dacă ar merge, tot printr-un pas intermediar ar ajunge într unul din primele 5 campionate.

Nu ne-am pus problema unui plan de rezervă (n.r. dacă Cîrjan pleacă). Vom analiza toate detaliile ca să ne asigurăm că luăm decizia corectă, înțeleaptă”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

