Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută

Anmar Al Haili, proprietarul echipei Al Ittihad, a declarat că ar face orice pentru a-l transfera pe Lionel Messi (38 de ani).

Lionel Messi este în continuare considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, în ciuda vârstei sale.

Starul argentinian a încheiat în glorie anul 2025, după ce a condus Inter Miami spre primul titlu din istoria francizei în MLS.

Al Ittihad, ofertă astronomică pentru Messi

Înainte de transferul în SUA, circulau zvonuri despre o posibilă mutare a lui Messi în Arabia Saudită, pentru a reaprinde rivalitatea sa istorică cu Cristiano Ronaldo (40 de ani), în prezent legitimat la Al-Nassr.

Cu toate acestea, fostul star de la Barcelona și PSG nu a dat curs ofertelor impresionante de care a avut parte din Golf și a decis să se alăture formației din MLS, dar saudiții nu renunță la ideea de a-l transfera pe argentinian.

Recent, Anmar Al Haili, proprietarul echipei Al Ittihad, a declarat că este dispus să facă cele mai nebunești lucruri posibile pentru a-l avea pe Messi.

„Dacă Leo este de acord să semneze cu Al Ittihad, i-aș oferi un contract în care ar putea câștiga cât dorește, cât timp dorește, chiar și pe viață.

Faptul că Messi ar fi aici, în Arabia Saudită, purtând tricoul nostru nu înseamnă nimic financiar pentru mine. Îl vreau pe Messi pentru că l-aș avea pe cel mai bun jucător din istoria fotbalului”, a spus Al Haili, citat de mundodeportivo.com.

2028 este anul în care Lionel Messi își încheie actuala înțelegere cu Inter Miami

Messi a refuzat o ofertă de 1,4 miliarde de euro pe an

Șeicul fostei campioane a afirmat că nu este pentru prima dată când încearcă să ia legătura cu Leo.

Ba mai mult, acesta a dezvăluit că Messi a refuzat o ofertă de 1.4 miliarde de euro pe an de la Al Ittihad, la scurt timp după ce pleca liber de contract de la PSG.

„Da, l-am mai contactat, când i s-a încheiat contractul cu PSG. I-am oferit 1,4 miliarde de euro pe an, dar a refuzat pentru că familia lui prefera Statele Unite. Respect asta, iar Al Ittihad îl va primi întotdeauna cu brațele deschise poate veni oricând dorește”, a concluzionat Al Haili.

Staruri precum Karim Benzema (38 de ani), N'Golo Kante (34 de ani) sau Fabinho (32 de ani) evoluează pentru gruparea antrenată de Sergio Conceicao.

