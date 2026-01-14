Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 

Dinamo a primit o ofertă uriașă din Ucraina pentru căpitanul său, Cătălin Cîrjan (23 de ani).

Despre ce sumă este vorba, în rândurile de mai jos.

Dinamo ar putea da o adevărată lovitură din punct de vedere financiar în această perioadă de mercato.

Ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan!

Concret, Metalist 1925 Harkov, formație care ocupă locul 7 în Ucraina, a înaintat o ofertă de patru milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan, informează fanatik.ro.

În vara anului trecut, căpitanul lui Dinamo a fost dorit de campioana Austriei, Sturm Graz.

Dinamo a primit o ofertă de 3 milioane de euro plus bonusuri, însă conducerea „câinilor” a refuzat oferta.

2.500.000 de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, potrivit transfermarkt.ro

Întrebat, ipotetic, pentru ce sumă ar decide Dinamo să îl lase pe căpitanul echipei să plece, Andrei Nicolescu a spus:

„În vară, era netransferabil. Dintr-o discuție internă, 5 milioane pentru Cârjan ar fi suma pentru care acționarii ar spune «da»” , a declarat președintele „câinilor” la Prima Sport în urmă cu câteva zile.

Cătălin Cîrjan a fost titular în toate cele 24 de partide disputate de „câini” în acest sezon, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere 5 pase decisive.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a ajuns gratis la Dinamo în vara anului 2024. Fostul junior al lui Arsenal mai are contract cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în 2027.

Dinamo, deficit financiar în 2025

Un eventual transfer al lui Cîrjan în Ucraina ar rezolva deficitul operațional al „câinilor”, cifrat chiar în jurul sumei de 4 milioane de euro.

„Pentru 2026, cea mai mare provocare va fi să ne atingem limita din 2025, pe care eu o consider foarte sus, și, în același timp, să putem, din punct de vedere financiar, să echilibrăm, pentru că suntem într-o balanță și într-un deficit destul de mare față de ce prognozasem la începutul anului.

Este un an asumat de acționari, cumva, dar deficitul este mai mare decât cel prognozat. Pentru că a fost ieșirea din insolvență, transferuri, investiții.

În play-off am avut o pierdere de 600.000 de euro, pe cele trei meciuri de acasă, prognozam că vom avea o asistență mai mare. Deficitul este spre 4 milioane, dacă nu mai bine, vedem”, a spus recent Nicolescu la 48 TV.

