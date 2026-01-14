„Contează enorm” Mihai Stoica, despre renumele pe care FCSB îl are în lume: „Am pierdut sigla și numele, dar oamenii știu cine suntem”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ofri Arad, mijlocașul israelian care este aproape să semneze cu FCSB.

Oficialul campioanei susține că anumiți jucători, cum ar fi și cazul lui Arad, sunt atrași de „trecutul” clubului.

Gigi Becali a transmis marți că a ajuns deja la un acord cu Ofri Arad, care ar urma doar să semneze și să efectueze vizita medicală, însă Mihai Stoica explică acum că cele două părți încă negociază în privința contractului.

Mihai Stoica: „Chiar dacă am pierdut numele și sigla, oamenii știu cine suntem”

Șeful Consiliului de Administrație al campioanei e de părere că jucătorii tind să aleagă FCSB în dauna unor echipe cu un trecut nu la fel de important.

„A contat foarte mult faptul că, deși, nu știu cum, dar am pierdut sigla și numele, cel puțin temporar, oamenii știu cine suntem. Și contează enorm asta.

Adică orice jucător care are de ales între noi și o altă grupare cu un trecut mai puțin important, chiar dacă gruparea respectivă ar oferi bani mai mulți, dacă diferența nu e foarte mare, jucătorii ne aleg pe noi”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În continuare, oficialul FCSB a oferit câteva detalii despre calitățile jucătorului:

„Haideți să-l vedem întâi că semnează cu noi și apoi mai vorbim, v-am spus, momentan suntem încă în negocieri.

Într-un 4-2-3-1 este un mijlocaș central, inteligent, care joacă repede, poate apărea și la finalizare, dar nu vreau să vorbesc prea mult, pentru că nu se știe. Poate între timp apare o altă ofertă și omul n-a semnat.

Risc să mă fac de râs și nu prea vreau. Încă așteptăm să ne înțelegem în privința contractului”, a mai spus Stoica.

