„Vrea o altă provocare” Dinamo confirmă o nouă plecare » Ce jucător din Liga 1 urmărește și ce se întâmplă cu Amzăr

Andrei Nicolescu a transmis că fundașul Cristian Costin (26 de ani) va părăsi Dinamo în această vară.

În plus, oficialul „câinilor” a transmis că este interesat de Valentin Costache, jucătorul celor de la UTA Arad.

Administratorul special al lui Dinamo a anunțat plecarea lui Cristian Costin de la echipă.

Andrei Nicolescu: „Își dorește altă provocare”

Oficialul lui Dinamo a confirmat plecarea fundașului dreapta și se va orienta spre alt jucător care să acopere postul.

„El mai are contract încă un an, dar, din ce am discutat, își dorește să găsească o altă provocare. Vom vedea. Căutăm și noi să vedem dacă găsim o opțiune pentru fundașul dreapta, o opțiune bună”, a spus Nicolescu la Radio Dinamo 1948, potrivit gsp.ro.

Ulterior, Nicolescu și-a exprimat și interesul față de Valentin Costache, jucătorul celor de la UTA Arad.

„Am discutat cu agentul lui. I-am spus punctul nostru de vedere și cum ne putem situa. Vedem mai departe. Aici ține foarte mult și de celelalte oferte pe care le are. Nu vreau să discut termeni, evident.

Îl vedem parte din sezonul viitor. Poate fi așa cum vrem noi să-l construim. Nu aș vrea să dau detalii cum să-l folosim, în ce situație. Important e că poate fi din cum vrem noi să construim sezonul viitor”.

Andrei Nicolescu, despre viitorul lui Costin Amzăr

Nicolescu a oferit detalii și despre viitorul lui Costin Amzăr (21 de ani), care va continua sub formă de împrumut în Emirate, la Al Nasr SC.

„Acolo era o opțiune: fie se întorcea și nu se activa clauza de cumpărare, fie, începând cu 30 iunie sau 1, semnam un nou angajament pentru un an de împrumut, cu o clauză mai mică de cumpărare, pentru a avea încă o șansă anul viitor să confirme, să demonstreze acolo.

Am analizat situația și, de la 1 iunie, se va oficializa această mutare cu transfer temporar”, a adăugat Nicolescu.

