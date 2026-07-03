Decizie în privința lui Mazilu Ce se va întâmpla cu jucătorul care nu a impresionat la Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalist care nu a impresionat în primul an în tricoul „câinilor”.

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În ultima perioadă s-a vehiculat că, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat în trecut, Adrian Mazilu ar urma să fie împrumutat la o altă echipă, pentru a bifa mai multe minute pe teren.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Mazilu: „El va continua cu noi”

Acum, președintele lui Dinamo a lămurit situația tânărului jucător. Nicolescu a precizat că Mazilu va continua să se pregătească cu echipa lui Nuno Campos.

„Astăzi (n.r. vineri) a fost un antrenament. Sunt două zile de pauză. Și în weekendul ăsta se vor lua niște decizii legate de mulți jucători, pentru că lotul a fost numeric. Plus au fost alții care au rămas acasă. Și vor fi niște decizii mai grele, mai dure, dar se vor lua.

Mazilu deocamdată face parte din lotul care va rămâne de săptămâna asta în pregătirea pentru începerea campionatului.

El va continua cu noi, va fi în lotul celor care vor începe de luni să pregătească campionatul”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Sunt copii care au fost cu noi în cantonament și care din păcate nu vor mai continua, pentru că nivelul lor nu e ăla pe care l-am așteptat noi după un an de zile. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

În 2024, Mazilu a suferit o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren aproape un an. Acesta a fost nevoit să se opereze de două ori, din cauza complicațiilor apărute.

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo liber de contract în vara anului trecut. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la Farul Constanța, Brighton și Vitesse.

În sezonul trecut, acesta a bifat doar 15 apariții în tricoul „câinilor”, nereușind să aibă mari realizări.

650.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

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