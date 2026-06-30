Pleacă de la Dinamo? Nuno Campos nu se bazează pe un jucător în care „câinii” își puneau mari speranțe

Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalist transferat în vara anului trecut de Dinamo, nu a impresionat în tricoul „câinilor” și ar urma să părăsească echipa antrenată de Nuno Campos (51 de ani).

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În 2024, Mazilu a suferit o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren aproape un an. Acesta a fost nevoit să se opereze de două ori, din cauza complicațiilor apărute.

Adrian Mazilu s-ar putea despărți de Dinamo

După toate problemele medicale cu care s-a confruntat, Adrian Mazilu a fost adus de Dinamo în Liga 1, dar nu a reușit să impresioneze conducerea clubului.

Accidentările s-au ținut scai de aripa dreapta a „câinilor”. Pe finalul sezonului trecut, acesta a suferit și o hernie inghinală și a ratat ultimele patru partide din play-off.

Astfel, Adrian Mazilu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor clubului și ar urma să o părăsească pe Dinamo. A bifat doar 15 apariții în stagiunea recent încheiată.

Antrenorul Nuno Campos consideră că jucătorul în vârstă de 20 de ani are nevoie să bifeze mai multe minute pe teren, lucru care nu este posibil acum la Dinamo.

În acest sens, Mazilu este disponibil pentru a fi împrumutat la o altă echipă în vara aceasta, susține jurnalistul Emanuel Roșu.

650.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, conform Transfermarkt

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo liber de contract în vara anului trecut. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat la Farul Constanța, Brighton și Vitesse.

Fotbalistul se află acum în cantonamentul „câinilor” din Polonia, acolo unde Dinamo a disputat deja două amicale: 2-1 cu Gornik Leczna și 1-3 cu Motor Lublin.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia:

Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch

Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual

Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia

Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko

Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko Staff-ul lui Dinamo: Nuno Campos (antrenor principal), Gonzalo Cruz (antrenor secund), Joao Bogao (antrenor secund), Adrian Marcu (antrenor secund), Brian Van Der Steen (preparator fizic), Mădălin Udrea (preparator fizic), Filipe Peralta (antrenor de portari), Andrei Bendeac (analist video), Iulian Militaru (analist video), Cosmin Mihalescu (director sportiv), Dan Tănase (medic), Javier Rodriguez (nutriționist), Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut), Dumitru Bzovii (kinetoterapeut), Bogdan Ionescu (maseur), Emilian Stanciu (magazioner), Bogdan Alecu (ofițer de presă), Andrei Miron (fotograf), Sabin Ghiță (team manager)

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