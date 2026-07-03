Alfonso Perez Burrull (59 de ani), fost arbitru cu peste 220 de meciuri în LaLiga, crede că golul marcat de Gvardiol, în prelungirile partidei dintre Portugalia și Croația, e corect anulat.

Spaniolul, expert pe probleme de arbitraj al Marca, spune că e posibil ca Istvan Kovacs (41 de ani), să arbitreze o partidă din fazele superioare ale Mondialului.

Burrull, care a abitrat cinci El Clasico (n.r. - Barcelona – Real Madrid) în carieră, analizează, pentru GOLAZO.ro, toate fazele controversate, de până acum, din faza „16-milor”. Detalii, în rândurile de mai jos.

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Campionatul Mondial are parte de recorduri peste recorduri, stabilite de fani, fotbaliști, bani, dar și de polemici, nelipsite, legate de deciziile arbitrilor. Chiar și cu VAR (n.r. Video Assistant Referee), care e menit să îndrepte erorile flagrante ale centralului unei partide, tot există momente controversate.

GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre cei mai buni foști arbitri din Spania, Alfonso Perez Burrull, actualmente expert al cotidianului Marca, pentru a afla care erau deciziile corecte în unele dintre cele mai dificil de analizat faze de la acest Mondial.

Perez Burrull: „Nu e penalty la Belgia - Senegal”

Bună ziua, domnule Burrull. Aș începe cu golul anulat Germaniei în partida eliminatorie cu Paraguay. E corectă decizia de a fluiera fault la portar? Anton se ciocnește de goalkeeper, acesta cade, iar Tah trimite mingea în plasă.

Din câteva am văzut, acțiunea e considerată fault pentru că jucătorul neamț nu încearcă să joace balonul, ci dorește doar să-l împiedice pe portar. Dacă mingea era disputată de cei doi, atunci nu cred că s-ar fi fluierat fault. Faza nu are loc exact în zona în care se afla mingea – ci într-o altă zonă – și e posibil ca arbitrul să nu o fi văzut bine. De aceea intervine VAR-ul și o face bine.

Bun, trecem la Belgia – Senegal. Europenii înscriu dintr-un penalty, în minutul 120+5, și se califică în optimi. Vi se pare că Tielemans s-a interpus în mod deliberat între minge și fundaș, iar acesta l-a atins ușor?

Da, așa am văzut și eu. Nu mi se pare că această fază merită un penalty; cred că mai degrabă atacantul încearcă să-și așeze piciorul astfel încât să aibă loc contactul, dar sunt doi jucători care se aruncă în același timp pentru a disputa mingea și niciunul nu reușește să o atingă.



În plus, acțiunea ofensivă continuă și aproape se transformă într-un gol. Cred că faza respectivă nu afectează desfășurarea jocului și nu o consider că a fost potrivită decizia de a acorda lovitură de la 11 metri.

Alfonso Perez Burrull, la un meci între Barcelona și Espanyol.

Mai înțelegem ceva din acordarea de cartonașe roșii? Balogun, în SUA – Bosnia 2-0, primește cartonaș roșu pentru a fază foarte asemănătoarea cu una în care Messi nici măcar un cartonaș galben un a primit. Ambii își calcă adversarii pe gambă, din spate.

Probabil că acest contact se datorează mai mult efectului săriturii și disputelor care au loc atunci când un jucător încearcă să comită un fault periculos. Dacă se ia în considerare doar contactul, acesta este într-adevăr suficient de puternic pentru un cartonaș roșu, dar dacă se analizează întreaga fază, nu văd nicio intenție.



Totuși, cred că este destul de dificil să se evalueze intenția, așa că rămâne contactul, care e clar. La faza lui Messi... lovitura a avut o intensitate și un grad de pericol mult mai reduse.

Perez Burrull: „11 metri corect acordat”

Hincapie și Almirón au fost eliminați după ce au încălcat noua regulă a FIFA, care prevede că nu mai este permis să-ți acoperi gura cu mâna atunci când vorbești cu adversarul, deoarece s-ar putea să-l insulți. Cu toate acestea, Jude Bellingham a făcut același lucru împotriva Ghanei, în timp ce vorbea cu Ayew, și nu a fost eliminat.

Ei bine, este o regulă nouă și este adevărat că nu se poate ști cu exactitate ce se spune, dar atât în acest caz, cât și în cel anterior din Paraguay, există suficiente elemente pentru a considera că este vorba de o acțiune provocatoare sau de insulte, deloc prietenoasă. Iar, întrucât regula este clară în ceea ce privește acoperirea gurii, decizia de a acorda cartonașul roșu mi se pare corectă. În cazul lui Bellingham, dimpotrivă, se vede că nu există nicio atitudine negativă, chiar dacă își acoperă gura.

Dacă în cazul faultului la portar din Germania și Paraguay ne-am lămurit, a fost vorba de infracțiune la duelul Cubarsi – Schlager, din partida Spania – Austria, scor 3-0?

În ceea ce privește golul anulat Spaniei, dimpotrivă, cred că a fost o agitație, o aglomerare, întrucât patru jucători au sărit să dispute mingea lângă portar, dar niciunul nu l-a împins și nici nu a sărit peste el. Au mers în linie dreaptă, paralel cu poarta, pentru a disputa mingea și cred că nu este fault. Având în vedere că arbitrul a luat decizia direct, în timpul meciului, nu cred că este cazul ca VAR-ul să intervină. Sigur, faza un a influențat, din fericire, rezultatul final.

Ajungem la unul dintre cele mai controversate meciuri, Portugalia – Croația. În primul rând aș dori să vorbim despre penalty-ul primit de lusitani. A fost fault la duelul dintre Vlasic și Veiga?

Da, așa cred. În cazul penalty-ului acordat, există, într-adevăr, o ținere evidentă, din spate și persistentă. În plus, nuanța e că aceasta este comisă asupra unui jucător care se îndreaptă spre minge și are posibilitatea de a o juca. Așa că, în acest caz, mi se pare că este vorba de un penalty și de o fază care merită revizuită. VAR-ul a intervenit foarte bine aici.

Perez Burrull: „Vrem tehnologie? Avem!”

Și trebuie să menționăm și „firul de păr” cu care Matanovic atinge mingea, aceasta îl lovește pe fundașul Veiga, preia Pasalic, iar Gvardiol înscrie. Există acel senzor în minge care ne arată că balonul a fost atins ușor, dar mingea nu și-a schimbat traiectoria, iar intervenția lui Renato Veiga era aceeași, cu sau fără „firul de păr” al lui Matanovic.

Suntem de acord că este o diferență foarte mică și că nu are nicio influență asupra desfășurării ulterioare a fazei. Dar vrem tehnologie de ultimă generație? Avem! Ei bine, asta înseamnă că este capabilă să măsoare ceva ce ochiul uman nu poate percepe și, desigur, să ne arate cine atinge mingea.

Istvan Kovacs a arbitrat două meciuri la acest Campionat Mondial: Tunisia-Japonia și Iordania-Argentina. Acum a fost lăsat în afara listei de arbitri desemnați pentru 16-mile de finală. Credeți că Pierluigi Collina (n.r. șeful arbitrilor FIFA) îl protejează, pentru ca acesta să nu comită greșeli, și îl va desemna pentru un meci în fazele mai avansate ale turneului, sau pur și simplu nu are încredere în el?

Este posibil, nu cunosc exact criteriile FIFA în ceea ce privește desemnarea arbitrilor, dar e plauzibil că ar putea să-l protejeze. Cele două meciuri arbitrate de Kovacs au decurs bine și, prin urmare, din punct de vedere al performanței, este posibil ca, dacă va primi o altă desemnare, să fie un arbitru experimentat și de încredere pentru meciurile din fazele eliminatorii.



Mai sunt destule meciuri de disputat, care vor avea o încărcătură din ce în ce mai mare, iar Kovacs are experiența necesară de a le duce la bun sfârșit.

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