„Ești laș, frustrat!” Ruud Gullit, furios împotriva rasiștilor care i-au insultat pe olandezii de culoare după eliminarea de la Mondial

Ruud Gullit contraatacă după ce jucătorii batavi de culoare care au ratat penaltyuri în fața Marocului au fost victimele agresiunii rasiste.

Ce așteaptă alt nume mare al fotbalului olandez, Clarence Seedorf, în lupta împotriva rasismului.

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Pe 29 iunie, naționala Țărilor de Jos a fost eliminată în „16-imile” Mondialului, 1-1, 2-3 la penaltyuri cu Maroc.

Trei olandezi au ratat loviturile de pedeapsă: Justin Kluivert, Quinten Timber și Crysencio Summerville.

Cei trei jucători de culoare au fost victimele atacurilor pe social media, ceea ce a declanșat răspunsul federației batave, o declarație care condamna cu putere rasismul.

Gullit: „Băieții de culoare sunt mereu împinși înainte”

Ruud Gullit, campion european cu Oranje în 1988, a lovit și mai tare agresorii.

Într-un interviu pentru cotidianul De Telegraaf, fostul mare atacant al lui AC Milan a protestat.

Ruud Gullit, astăzi, la 63 de ani. Foto: Imago

„Băieții de culoare sunt mereu împinși înainte, cei mai criticați. Asta mă enervează cel mai tare”, a declarat el, enervat de compatrioții care lansează mesaje discriminatorii sub protecția anonimatului online.

„Dacă ești anonim, ești laș! Înseamnă că nu-ți poți apăra poziția. Semnează-te, atunci poți continua să te implici în discuții! Te ascunzi și îți descarci toate frustrările” , a contrat Gullit.

Seedorf: „Ia atitudine! Tăcerea nu poate fi acceptată”

Clarence Seedorf, alt fost internațional olandez, membru în Consiliul de Supraveghere al Fotbalului Profesionist în federația Țărilor de Jos, a trecut prin aceeași situație.

„Am ratat câteva penaltyuri la națională. Pe atunci nu existau rețele sociale, dar am simțit reacțiile.

Au avut un impact major asupra carierei mele”, a spus Seedorf într-un videoclip postat pe Instagram.

Știm că nu toată lumea este rasistă și nu toată lumea discriminează. Dar o problemă majoră pe care am observat-o de-a lungul anilor este că nici măcar oamenii cu suflet bun nu se pronunță împotriva acestui tip de comportament Clarence Seedorf, fost internațional olandez

A cerut acțiune: „Cred că este timpul ca societatea noastră să ia atitudine. Ia atitudine pentru ceea ce vrei să fii! Ia atitudine pentru valorile pe care vrei să le reprezinți. Tăcerea nu poate fi acceptată”.

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