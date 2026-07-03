„Ești laș, frustrat!” Ruud Gullit, furios împotriva rasiștilor care i-au insultat pe olandezii de culoare după eliminarea de la Mondial
Summerville (în centru), consolat de Geertruida după eliminarea Olandei. El și Kluivert (stânga) au ratat la penaltyuri. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Ești laș, frustrat!” Ruud Gullit, furios împotriva rasiștilor care i-au insultat pe olandezii de culoare după eliminarea de la Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 19:47
  • Ruud Gullit contraatacă după ce jucătorii batavi de culoare care au ratat penaltyuri în fața Marocului au fost victimele agresiunii rasiste. 
  • Ce așteaptă alt nume mare al fotbalului olandez, Clarence Seedorf, în lupta împotriva rasismului. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 29 iunie, naționala Țărilor de Jos a fost eliminată în „16-imile” Mondialului, 1-1, 2-3 la penaltyuri cu Maroc.

Trei olandezi au ratat loviturile de pedeapsă: Justin Kluivert, Quinten Timber și Crysencio Summerville.

Nu vom avea eliminare directă! Ce a decis UEFA legat de jucătorii care își acoperă gura în conflict cu adversarii
Citește și
Nu vom avea eliminare directă! Ce a decis UEFA legat de jucătorii care își acoperă gura în conflict cu adversarii
Citește mai mult
Nu vom avea eliminare directă! Ce a decis UEFA legat de jucătorii care își acoperă gura în conflict cu adversarii

Cei trei jucători de culoare au fost victimele atacurilor pe social media, ceea ce a declanșat răspunsul federației batave, o declarație care condamna cu putere rasismul.

Gullit: „Băieții de culoare sunt mereu împinși înainte”

Ruud Gullit, campion european cu Oranje în 1988, a lovit și mai tare agresorii.

Într-un interviu pentru cotidianul De Telegraaf, fostul mare atacant al lui AC Milan a protestat.

Ruud Gullit, astăzi, la 63 de ani. Foto: Imago Ruud Gullit, astăzi, la 63 de ani. Foto: Imago
Ruud Gullit, astăzi, la 63 de ani. Foto: Imago

„Băieții de culoare sunt mereu împinși înainte, cei mai criticați. Asta mă enervează cel mai tare”, a declarat el, enervat de compatrioții care lansează mesaje discriminatorii sub protecția anonimatului online.

„Dacă ești anonim, ești laș! Înseamnă că nu-ți poți apăra poziția. Semnează-te, atunci poți continua să te implici în discuții! Te ascunzi și îți descarci toate frustrările”, a contrat Gullit.

Seedorf: „Ia atitudine! Tăcerea nu poate fi acceptată”

Clarence Seedorf, alt fost internațional olandez, membru în Consiliul de Supraveghere al Fotbalului Profesionist în federația Țărilor de Jos, a trecut prin aceeași situație.

„Am ratat câteva penaltyuri la națională. Pe atunci nu existau rețele sociale, dar am simțit reacțiile.

Au avut un impact major asupra carierei mele”, a spus Seedorf într-un videoclip postat pe Instagram.

Știm că nu toată lumea este rasistă și nu toată lumea discriminează. Dar o problemă majoră pe care am observat-o de-a lungul anilor este că nici măcar oamenii cu suflet bun nu se pronunță împotriva acestui tip de comportament Clarence Seedorf, fost internațional olandez

A cerut acțiune: „Cred că este timpul ca societatea noastră să ia atitudine. Ia atitudine pentru ceea ce vrei să fii! Ia atitudine pentru valorile pe care vrei să le reprezinți. Tăcerea nu poate fi acceptată”.

Citește și

Scandal la hotelul Egiptului FOTO: Antrenor bruscat! Altercație între membrii delegației „Faraonilor” și poliția din Dallas. Cauza conflictului
Campionatul Mondial
14:06
Scandal la hotelul Egiptului FOTO: Antrenor bruscat! Altercație între membrii delegației „Faraonilor” și poliția din Dallas. Cauza conflictului
Citește mai mult
Scandal la hotelul Egiptului FOTO: Antrenor bruscat! Altercație între membrii delegației „Faraonilor” și poliția din Dallas. Cauza conflictului
„Mă doare că v-am dezamăgit” Oficial: Nagelsmann nu mai e selecționerul Germaniei! Klopp vrea să-l înlocuiască
Campionatul Mondial
12:22
„Mă doare că v-am dezamăgit” Oficial: Nagelsmann nu mai e selecționerul Germaniei! Klopp vrea să-l înlocuiască
Citește mai mult
„Mă doare că v-am dezamăgit” Oficial: Nagelsmann nu mai e selecționerul Germaniei! Klopp vrea să-l înlocuiască

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
INTERVIU. „Este o mare provocare”. De ce Bucureștiul se inundă la fiecare furtună puternică și care e soluția pe care niciun primar n-a pus-o în practică
olanda Campionatul Mondial Clarence Seedorf rasism Ruud Gullit
Știrile zilei din sport
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Campionatul Mondial
11:56
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină: „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Citește mai mult
Messi, gest neașteptat FOTO: S-a oprit la zona mixtă, iar ce i-a spus unei jurnaliste ascunde o ironie fină:  „Dacă mă uit la tine...”. Reacția reporterei
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Campionatul Mondial
11:47
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Citește mai mult
Klopp a confirmat Va fi aproape sigur noul selecționer al Germaniei: „Sunt pregătit”. Ce salariu va avea!
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Campionatul Mondial
11:48
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Citește mai mult
Mondialul va fi mutat! Schimbarea radicală pregătită de FIFA. Când se va juca turneul final
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Campionatul Mondial
09:42
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Citește mai mult
Cum este ales, de fapt, MVP-ul unui meci la Mondial De ce câștigă atât de des  marile vedete precum Messi, Ronaldo sau Yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:24
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
Duarte, omul care a scris istorie Povestea fotbalistului care a marcat primul gol pentru Capul Verde în faza eliminatorie, chiar împotriva campioanei mondiale
13:28
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
Ronaldo are un nou antrenor Al-Nassr l-a prezentat pe Postecoglou, tehnicianul alături de care Tottenham a câștigat Europa League
12:59
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
Rotaru l-a surclasat pe Becali În timp ce patronul FCSB s-a lăudat la TV, campioana a dominat piața transferurilor: diferențe uriașe față de rivalele din Liga 1
13:07
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Rică Răducanu e în spital Fostul mare portar a căzut pe scări și a fost internat de urgență. Coaste rupte, umăr dislocat și o lovitură la cap
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Top stiri
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Campionatul Mondial
11:24
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Citește mai mult
Cum l-a ajutat Mbappe pe Salah Mișcarea neașteptată a egiptenilor înainte de loviturile de departajare cu Australia
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Campionatul Mondial
09:12
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
Citește mai mult
Messi, analiză dură după Argentina - Capul Verde Căpitanul „pumelor”, nemulțumit: „Sunt multe de corectat”. Ce a observat, mai ales negativ. Și o bilă albă
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Campionatul Mondial
09:56
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Citește mai mult
„Nu cred că altcineva ar fi reușit asta” Selecționerul din Capul Verde, mândru de prestația naționalei sale, care a chinuit Argentina: „Demnitate și curaj”
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
B365
03.07
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie
Citește mai mult
Dl. Ciucu trăiește, de azi, “Săptămâna Fără Surmenaj!”. Judecătorii i-au dat primarului general al Capitalei OK de concediu în Portugalia cu data de vineri, 3 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 19 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share