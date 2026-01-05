Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă

Rapid ar fi pus ochii pe Jesus Fernandez (37 de ani), portar care și-a reziliat contractul cu Poli Iași, după despărțirea de Franz Stolz (24 de ani).

Nemulțumit de statutul de rezervă de la Rapid, Stolz se va întoarce la Genoa, de unde speră să fie împrumutat la o formație care îi va oferi mai multe minute.

Rapid îl vrea pe Jesus Fernandez

Pentru a acoperi locul lăsat liber de Stolz, Gâlcă și membrii staff-ului său și-ar fi dat acordul pentru transferul lui Jesus Fernandez, informează fanatik.ro.

Ajuns în România în anul 2018, când era transferat de CFR Cluj, Jesus a evoluat în 2025 la Poli Iași, în Liga 2. Sursele GOLAZO.ro susțin că portarul și-a reziliat deja contractul cu gruparea din Moldova, care a dorit să renunțe la salariul mare al ibericului, 7.000 de euro pe lună.

Pe lângă Rapid, Jesus Fernandez mai este dorit și de CFR Cluj și UTA. Ar fi titular doar la arădeni.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Sepsi și Voluntari înainte de a semna cu Poli Iași, în vara lui 2024.

100.000 de euro este cota lui Jesus Fernandez, potrivit transfermarkt.ro

Dacă totul va merge conform planului, goalkeeperul ar urma să fie al doilea transfer al giuleștenilor din această vară, după atacantul Daniel Paraschiv.

Jesus Fernandez, CV impresionant! A câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid

Jesus Fernandez ajungea la Real Madrid Castilla, echipa secundă a formației din capitala Spaniei, în vara lui 2010, după despărțirea de CD Numancia.

A făcut parte din lotul echipei mari în sezonul 2013-2014, când formația de pe „Santiago Bernabeu” a reușit să cucerească cel de-al 10-lea trofeu al Ligii Campionilor.

2 meciuri a bifat Jesus Fernandez între buturile celor de la Real Madrid

Goalkeeperul și-a mai trecut în palmares două Supercupe ale Europei şi un Mondialul Cluburilor, alături de „galactici”.

Pe plan intern este dublu campion cu CFR Cluj în 2019 și 2020.

Citește și

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport