Ratează derby-ul cu FCSB? Andrei Nicolescu, anunț despre jucătorul care a suferit o accidentare bizară +16 foto
Foto: Sport Pictures
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Ratează derby-ul cu FCSB? Andrei Nicolescu, anunț despre jucătorul care a suferit o accidentare bizară

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 13:50
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre accidentarea suferită de David Irimia (20 de ani) în meciul contra Corvinului, 1-1, din etapa #7.
  • Oficialul „câinilor” a precizat dacă tânărul fundaș va putea evolua în derby-ul cu FCSB, de săptămâna viitoare.
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Irimia s-a accidentat în minutul 84 al partidei de la Arad, după ce a călcat strâmb pe covorul cu reclama de lângă poartă.

Nu a putut continua partida, iar în locul său a intrat Ștefan Opriș, care a debutat pentru Dinamo.

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Andrei Nicolescu, despre Irimia: „Nu sunt probleme pentru derby-ul cu FCSB”

Nuno Campos l-a folosit pe David Irimia pe postul de fundaș dreapta, în contextul plecării lui Maxime Sivis de la Dinamo.

Tânărul apărător a avut evoluții solide până în momentul de față, iar accidentarea suferită sâmbătă a stârnit îngrijorare în tabăra „câinilor”, în contextul în care weekend-ul viitor se dispută Derby de România.

Andrei Nicolescu a precizat că Irimia ar putea juca totuși împotriva celor de la FCSB.

Irimia e ok, nu pot să spun acum, dar în mod normal nu sunt probleme pentru derby-ul cu FCSB. Mă bucur pentru debutul lui Opriș, avem o echipă ai cărei jucători pun presiune pe antrenor ca să joace cât mai mult”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

David Irimia s-a întors la Dinamo în această vară, după ce a fost împrumutat la Metaloglobus în ultimele două sezoane. În tricoul ilfovenilor, fundașul a jucat 53 de meciuri, în care a marcat 7 goluri și a oferit o pasă decisivă.

În această stagiune, sub comanda lui Nuno Campos, Irimia a bifat 6 apariții, toate în Liga 1.

Înaintea derby-ului cu FCSB, Dinamo va juca miercuri cu Sporting Liești, în prima etapă din grupele Cupei României.

Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (10).jpg
Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (10).jpg

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Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (1).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (2).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (3).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (4).jpg Corvinul - Dinamo. Accidentare David Irimia (5).jpg
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Derby de România va avea loc sâmbăta viitoare, pe 5 septembrie, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

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