Uluit de Drăguș MM Stoica recunoaște că l-a judecat: „Eu îl vedeam arogant” + de ce nu va fi pe teren cu Dinamo +4 foto
Mihai Stoica
Superliga

Uluit de Drăguș MM Stoica recunoaște că l-a judecat: „Eu îl vedeam arogant” + de ce nu va fi pe teren cu Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 20:09
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a rămas impresionat de Denis Drăguș (27 de ani), noul atacant al roș-albaștrilor.
  • Oficialul a anunțat că Drăguș nu va putea juca sâmbătă în derby-ul cu Dinamo.
  • Dinamo - FCSB va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.
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Denis Drăguș a fost ținta #1 a patronului Gigi Becali în această perioadă de transferuri. Atacantul a fost prezentat oficial astăzi și va purta tricoul cu numărul 10.

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Mihai Stoica: „Drăguș nu va în lot”

Mihai Stoica a anunțat că Denis Drăguș nu va putea evolua în derby-ul cu Dinamo din etapa #8 a Superligii, dar a ezitat să explice de ce va fi indisponibil.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, noul atacant al celor de la FCSB ar avea o răceală puternică, acesta fiind motivul pentru care nu va putea juca pe „Arcul de Triumf”.

„Drăguș nu va în lot. Nu o să fie în lot pentru că… Au toți trei antrenament cu echipa (n.r. Korenica, Muhar și Drăguș). Korenica va fi singurul care va fi în lot mâine (n.r. - sâmbătă)”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB
Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB

Galerie foto (4 imagini)

Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB Denis Drăguș, prezentat oficial la FCSB. Foto: Facebook/FCSB
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Mihai Stoica, impresionat de Denis Drăguș: „E un băiat foarte dulce”

Mihai Stoica a explicat că a fost foarte impresionat de Drăguș, deși inițial l-a judecat fără să-l cunoască. L-a întrebat chiar și pe Ștefan Târnovanu care e comportamentul atacantului.

„Ce m-a impresionat extraordinar pe mine a fost Denis Drăguș. În afară de faptul că vorbește o engleză excepțională, vorbește o italiană excepțională, vorbește o franceză…

Valeriu Argăseală (președintele clubului) și Korenica erau în birou. Eu cu Denis, avocatul și impresarul lui eram la mine în birou. Și începuse să vină băieții la masă. Aveam ușa deschisă.

Toți fotbaliștii care îl cunoșteau pe Drăguș, în momentul când îl vedeau, se înseninau la față și îl luau în brațe.

Eu sunt foarte atent la limbajul corpului. În momentul în care tu te comporți așa cu un om, e clar că ții la el pentru că îți place. Eu l-am întrebat pe Târnovanu: «Cum e Drăguș ca om?». Și mi-a zis: «E pâinea lui Dumnezeu».

Iar el e un băiat foarte dulce. Eu îl vedeam ca fiind arogant. Judeci omul fără să-l cunoști. Asta e o mare problemă pe care o avem cu toții: judecăm oamenii fără să-i cunoaștem”, a mai adăugat MM Stoica.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, cea mai recentă confruntare

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
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