Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea” +5 foto
Kennedy Boateng foto: IMAGO
Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 15:40
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 15:48
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile clublui cu Kennedy Boateng (29 de ani).
  • Fundașul ar fi refuzat oferta inițială de prelungire a contractului.

Nicolescu a explicat care a fost propunerea formulată de Dinamo și care a fost punctul sensibil în negocieri.

Ce nu i-a convenit lui Boateng: „Aceasta este realitatea”

„Am avut o discuție. Am făcut o propunere pe patru ani. Discuția a fost așa: în contextul în care el ar fi semnat un contract pe patru ani, ar fi avut asigurat un salariu foarte bun pentru România.

El are o vârstă, 29 de ani, și, dacă ar pleca acum, ar prinde un contract foarte bun pentru următorii doi ani, dar nu are aceeași certitudine pentru ceilalți ani. Nu se știe dacă următorii ani ar fi la fel de buni.

Noi am plecat de la premisa că, ar fi avut stabilitate, riscul ar fi fost asumat de club, iar el ar fi rămas pe un salariu foarte bun pe toată perioada. Asta a fost prima discuție”, a declarat Andrei Nicolescu la Fanatik Superliga.

El a revenit înainte să plecăm în cantonament și ne-a transmis că își dorește un contract pe doi ani, nu pe patru. În cantonament, Cosmin (n.r. - Mihalescu) a avut apoi o discuție mai detaliată legată de ce își dorea el. Au plecat de la masă strângându-și mâna, cu ideea că punem pe hârtie și semnăm pentru doi ani. Andrei Nicolescu

Președintele dinamovist a ținut să precizeze că, deși acordul nu este încă semnat, clubul este optimist că înțelegerea va fi finalizată în perioada următoare.

„Aceasta este realitatea în acest moment, mai departe vedem ce se întâmplă. Nu este încă semnat, dar credem că am ajuns la un acord și urmează să punem totul pe hârtie.

Din ce am văzut eu, da (n.r. - sunt optimist). În această perioadă s-a deblocat tot ce înseamnă mercato, iar după 8–9 ianuarie am primit de 10 ori mai multe mesaje.

E posibil să fi primit și el anumite oferte, dar atunci când doi oameni se pun de acord cu ceva, un «gentleman’s agreement» (n.r. - înțelegere de onoare) ar trebui să fie suficient”, a mai spus Nicolescu.

1.200.000 euro
este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform transfermarkt.com

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, Boateng a jucat 53 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 2 pase decisive.

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 22 de meciuri și a reușit să și înscrie două goluri.

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

18:09
