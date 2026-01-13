Ce-și dorește Kopic Le dă speranțe fanilor,  legat de obiectivul uriaș al lui Dinamo: „Vom lupta pentru el până în ultima secundă” +25 foto
Superliga

Ce-și dorește Kopic Le dă speranțe fanilor, legat de obiectivul uriaș al lui Dinamo: „Vom lupta pentru el până în ultima secundă”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 13:43
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 14:08
  • Dinamo a ieșit din insolvență anul trecut și se poate lupta pentru cupele europene sezonul acesta
  • „Câinii” sunt pe locul 4 în Liga 1, la 2 puncte de liderul U Craiova

Tehnicianul roș-albilor, Zeljko Kopic, a vorbit despre obiectivele clubului și despre dorința sa de a crea o bază solidă la club, pe care să construiască o formație care să se poată bată pentru titlu #19 din istoria clubului.

„Știu care e poziția mea” Kopic, întrebat direct dacă mai are răbdare cu transferurile + dezvăluiri despre Boateng: „Asta mi-au promis el și impresarul”
Citește și
„Știu care e poziția mea” Kopic, întrebat direct dacă mai are răbdare cu transferurile + dezvăluiri despre Boateng: „Asta mi-au promis el și impresarul”
Citește mai mult
„Știu care e poziția mea” Kopic, întrebat direct dacă mai are răbdare cu transferurile + dezvăluiri despre Boateng: „Asta mi-au promis el și impresarul”

Kopic: „Ar fi un mare succes pentru club”

„Dinamo e un club special. Pentru mine erau importante rezultatele, dar și ADN-ul, ca Dinamo să joace într-un anumit fel pe care lumea să-l poată identifica.

De asemenea, e vorba de structura de la Săftica, unde toată lumea lucrează la maximum. Să avem o bază puternică, pentru a ne permite să evoluăm chiar și în momentele grele.

Eu simt acum că această bază e puternică. Am construit ceva împreună în acești doi ani. Dinamo va progresa, orice se va întâmpla. Clubul are stabilitate.

Dacă începem să scădem puțin, să fim sub așteptări, nu va cădea tot, iar asta e foarte important pentru mine.

Vreau să ajungem în play-off, să ne calificăm mai departe în Cupă, apoi să țintim cupele europene. Ar fi perfect ca, după sezonul trecut în care am intrat în play-off, acum să jucăm în Europa. Ar fi un mare succes pentru club și pentru toată lumea.

Titlul este cel mai mare vis, al tuturor din club și al fanilor. Dacă va fi orice posibilitate, vom lupta pentru el până în ultima secundă”, a spus Kopic la Radio Dinamo.

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Kopic: „Percepția era că toată lumea trebuie să câștige împotriva lui Dinamo”

Antrenorul croat a vorbit și despre atitudinea adversarilor față de Dinamo, care s-a schimbat treptat în ultimii ani:

„Dacă veți compara meciurile de acum 2 ani cu cele de azi, legat de cum se pregătesc celelalte echipe când vine Dinamo… Acum toată lumea se gândește că dacă joacă bine, câștigă cu Dinamo, scoate un rezultat bun, va fi un succes.

Acum 2 ani, percepția era că toată lumea trebuie să câștige împotriva lui Dinamo. E vorba și de atmosfera creată de fanii adverși, de motivația jucătorilor care întâlnesc Dinamo, care e mult mai ridicată.

Pentru noi înseamnă că lucrurile sunt mai dificile, simt asta în fiecare meci, adversarii se pregătesc altfel, mai special, au un alt nivel de agresivitate în dueluri.

Trebuie să ne forțăm până la limită pentru a ne atinge obiectivul. E greu, dar de-asta muncim și în asta credem”.

VIDEO Supergolul lui Mazilu în Dinamo - Gangwon 3-2

Citește și

Silviu Tudor Samuilă Real nu are nevoie de antrenor
Opinii
14:02
Silviu Tudor Samuilă Real nu are nevoie de antrenor
Citește mai mult
Silviu Tudor Samuilă Real nu are nevoie de antrenor
Angelescu vs. Nicolescu Conducerea Rapidului, replică pentru Dinamo: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis”
Superliga
12:07
Angelescu vs. Nicolescu Conducerea Rapidului, replică pentru Dinamo: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor nu-i mai piardă gratis”
Citește mai mult
Angelescu vs. Nicolescu Conducerea Rapidului, replică pentru Dinamo: „Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
dinamo bucuresti dinamo liga 1 TITLU zeljko kopic cupe europene
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
16:54
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share