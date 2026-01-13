Ce-și dorește Kopic Le dă speranțe fanilor, legat de obiectivul uriaș al lui Dinamo: „Vom lupta pentru el până în ultima secundă”

Dinamo a ieșit din insolvență anul trecut și se poate lupta pentru cupele europene sezonul acesta

„Câinii” sunt pe locul 4 în Liga 1, la 2 puncte de liderul U Craiova

Tehnicianul roș-albilor, Zeljko Kopic, a vorbit despre obiectivele clubului și despre dorința sa de a crea o bază solidă la club, pe care să construiască o formație care să se poată bată pentru titlu #19 din istoria clubului.

Kopic: „Ar fi un mare succes pentru club”

„Dinamo e un club special. Pentru mine erau importante rezultatele, dar și ADN-ul, ca Dinamo să joace într-un anumit fel pe care lumea să-l poată identifica.

De asemenea, e vorba de structura de la Săftica, unde toată lumea lucrează la maximum. Să avem o bază puternică, pentru a ne permite să evoluăm chiar și în momentele grele.

Eu simt acum că această bază e puternică. Am construit ceva împreună în acești doi ani. Dinamo va progresa, orice se va întâmpla. Clubul are stabilitate.

Dacă începem să scădem puțin, să fim sub așteptări, nu va cădea tot, iar asta e foarte important pentru mine.

Vreau să ajungem în play-off, să ne calificăm mai departe în Cupă, apoi să țintim cupele europene. Ar fi perfect ca, după sezonul trecut în care am intrat în play-off, acum să jucăm în Europa. Ar fi un mare succes pentru club și pentru toată lumea.

Titlul este cel mai mare vis, al tuturor din club și al fanilor. Dacă va fi orice posibilitate, vom lupta pentru el până în ultima secundă” , a spus Kopic la Radio Dinamo.

Kopic: „Percepția era că toată lumea trebuie să câștige împotriva lui Dinamo”

Antrenorul croat a vorbit și despre atitudinea adversarilor față de Dinamo, care s-a schimbat treptat în ultimii ani:

„Dacă veți compara meciurile de acum 2 ani cu cele de azi, legat de cum se pregătesc celelalte echipe când vine Dinamo… Acum toată lumea se gândește că dacă joacă bine, câștigă cu Dinamo, scoate un rezultat bun, va fi un succes.

Acum 2 ani, percepția era că toată lumea trebuie să câștige împotriva lui Dinamo. E vorba și de atmosfera creată de fanii adverși, de motivația jucătorilor care întâlnesc Dinamo, care e mult mai ridicată.

Pentru noi înseamnă că lucrurile sunt mai dificile, simt asta în fiecare meci, adversarii se pregătesc altfel, mai special, au un alt nivel de agresivitate în dueluri.

Trebuie să ne forțăm până la limită pentru a ne atinge obiectivul. E greu, dar de-asta muncim și în asta credem”.

VIDEO Supergolul lui Mazilu în Dinamo - Gangwon 3-2

