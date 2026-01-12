Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului , deși Nicolescu era convins că va semna
Kennedy Boateng FOTO: SportPictures
Superliga

Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului, deși Nicolescu era convins că va semna

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.01.2026, ora 20:01
alt-text Actualizat: 12.01.2026, ora 20:01
  • Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Dinamo, nu ar fi acceptat oferta de prelungire a contractului.
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului, anunțase că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul.

Contractul lui Kennedy Boateng va expira la finalul acestui sezon, iar Dinamo a încercat să semneze o nouă înțelegere cu fundașul care evoluează pentru Togo.

Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Citește și
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Citește mai mult
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează

Kennedy Boateng nu ar fi acceptat prelungirea contractului cu Dinamo

În ciuda declarației lui Andrei Nicolescu, Kennedy Boateng ar fi refuzat oferta echipei, însă rămâne deschis pentru o nouă rundă de negocieri.

Totuși, stoperul ar opta să înceapă o nouă aventură, departe de echipa din „Ștefan cel Mare”.

Boateng NU a acceptat oferta de prelungire făcută de Dinamo. Conversațiile rămân deschise, dar Boateng le-a transmis apropiaților că şansele de a rămâne sunt scăzute, în configurația actuală”, a scris jurnalistul Emanuel Roșu, pe Facebook.

În cazul în care fundașul nu își va prelungi contractul, Dinamo va fi obligată să îl vândă în această perioadă de transferuri dacă nu vrea să-l piardă gratis.

„Câinii” caută doi fundași centrali pe piața transferurilor în această iarnă, iar unul dintre ei ar putea fi internaționalul român Matteo Duțu, de la AC Milan.

1.200.000 euro
este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform transfermarkt.com

Andrei Nicolescu: „Cred că am ajuns la un acord”

Conducerea celor de la Dinamo anunțase că i se va face o ofertă bună din punct de vedere financiar lui Kennedy Boateng.

Mai mult, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, anunțase că jucătorul a acceptat să continue la Dinamo.

„Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem în țară. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Radio Dinamo 1948, pe 10 ianuarie.

Cifrele lui Kennedy Boateng în tricoul lui Dinamo

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, Boateng a jucat 53 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 2 pase decisive.

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 22 de meciuri și a reușit să și înscrie două goluri.

Citește și

Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui
Stranieri
18:23
Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui
Citește mai mult
Blănuță își face bagajele? Atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală » Ce decizie a luat antrenorul lui
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că  jucătorii au familii, copii”
Superliga
17:29
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că jucătorii au familii, copii”
Citește mai mult
„Asta ar trebui să faceți” Filipe Coelho, semnal de alarmă, la două luni de la venirea la Craiova: „Uneori uităm că  jucătorii au familii, copii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
dinamo bucuresti prelungire contract superliga kennedy boateng
Știrile zilei din sport
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Campionate
12.01
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului Trofeul pierdut în fața Barcelonei i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Citește mai mult
Xabi Alonso nu mai e antrenorul Realului  Trofeul pierdut în fața Barcelonei  i-a fost fatal! Cine a fost numit în locul lui
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Campionate
12.01
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Citește mai mult
Chivu, strivit de Barca - Real El Clasico a avut o audiență TV de peste 5 ori mai mare decât Inter - Napoli » Față de derby-urile Ligii 1 însă nu contează
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Campionate
12.01
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Citește mai mult
Paradă de senzație VIDEO. Portarul de 43 de ani de la Hearts, intervenția începutului de an în Scoția » Direct în TOP 10 parade all-time
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Superliga
12.01
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Citește mai mult
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:26
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!
23:33
Ucis la înmormântarea mamei Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
Ucis la înmormântarea mamei   Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal
23:02
„Sunt rapidist acum” Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
„Sunt rapidist acum”  Jucătorul crescut de Dinamo, cu tată jucător și antrenor al roș-albilor, surprinde: „Giuleștenii își iubesc mai mult echipa”
22:41
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
„Săgeți” către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
Top stiri din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
12.01
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
12.01
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12.01
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
12.01
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share