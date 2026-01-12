Răsturnare de situație în cazul Boateng? Fundașul nu ar fi acceptat prelungirea contractului , deși Nicolescu era convins că va semna

Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul celor de la Dinamo, nu ar fi acceptat oferta de prelungire a contractului.

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului, anunțase că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul.

Contractul lui Kennedy Boateng va expira la finalul acestui sezon, iar Dinamo a încercat să semneze o nouă înțelegere cu fundașul care evoluează pentru Togo.

Kennedy Boateng nu ar fi acceptat prelungirea contractului cu Dinamo

În ciuda declarației lui Andrei Nicolescu, Kennedy Boateng ar fi refuzat oferta echipei, însă rămâne deschis pentru o nouă rundă de negocieri.

Totuși, stoperul ar opta să înceapă o nouă aventură, departe de echipa din „Ștefan cel Mare”.

„ Boateng NU a acceptat oferta de prelungire făcută de Dinamo. Conversațiile rămân deschise, dar Boateng le-a transmis apropiaților că şansele de a rămâne sunt scăzute, în configurația actuală”, a scris jurnalistul Emanuel Roșu, pe Facebook.

În cazul în care fundașul nu își va prelungi contractul, Dinamo va fi obligată să îl vândă în această perioadă de transferuri dacă nu vrea să-l piardă gratis.

„Câinii” caută doi fundași centrali pe piața transferurilor în această iarnă, iar unul dintre ei ar putea fi internaționalul român Matteo Duțu, de la AC Milan.

1.200.000 euro este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform transfermarkt.com

Andrei Nicolescu: „Cred că am ajuns la un acord”

Conducerea celor de la Dinamo anunțase că i se va face o ofertă bună din punct de vedere financiar lui Kennedy Boateng.

Mai mult, Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, anunțase că jucătorul a acceptat să continue la Dinamo.

„Da, cred că am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie când ne întoarcem în țară. Vedem. Ambele părți au plecat zâmbind de la masă.

Este foarte important pentru noi ca jucător. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de toate detaliile unei astfel de mutări. Credeți-mă, sunt foarte multe calcule în spate”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Radio Dinamo 1948, pe 10 ianuarie.

Cifrele lui Kennedy Boateng în tricoul lui Dinamo

Ajuns la Dinamo în ianuarie 2024 din postura de jucător liber de contract, Boateng a jucat 53 de meciuri în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 2 pase decisive.

În stagiunea actuală, cea în care Dinamo a devenit una dintre pretendentele la titlul de campioană, stoperul african a evoluat în 22 de meciuri și a reușit să și înscrie două goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport