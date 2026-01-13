Rapid, pe minus Suma pierdută de clubul din Giulești în 2025: „Am terminat pe deficit”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii au încheiat anul 2025 pe deficit din punct de vedere financiar.

Întrebat despre situația clubului, Angelescu a dezvăluit la cât se ridică pierderile.

Rapid, gaură financiară de 3 milioane de euro: „Am terminat anul pe deficit!”

Potrivit președintelui din Giulești, echipa de pe locul secund din Liga 1 a avut încasări de 10 milioane de euro şi cheltuieli de 13 milioane de euro.

Acest calcul nu include transferurile făcute și investițiile în infrastructură.

„Clară va fi situaţia peste o lună, două, că suntem în 12 ianuarie, dar am terminat pe deficit, da.

Am zis că avem un deficit anual, plus, minus… nu includ vânzările sau transferurile, deci doar deficitul operaţional e undeva spre trei milioane, pe minus.

Încasăm 10 şi un pic, 10 (n.r. - încasări) cu 13 (n.r. - cheltuieli), fără vânzări, fără cupe europene.

Undeva la trei milioane diferenţă, fără să vinzi sau să cumperi, fără investiţii. Investiţiile intră separat, cele făcute de domnul Şucu în baze, care se ridică la 15-20 de milioane de euro, sunt în plus, nu au treabă cu asta.

Noi vorbim despre 13 milioane cheltuieli operaţionale ale Rapidului. Bazele sunt făcute de familia Şucu şi sunt date în folosinţă Rapidului.

Cred că sponsorizările sunt pe primul loc la capitolul venituri.

Anul trecut cred că suntem clubul care încasează cei mai mulţi bani, fără vânzări de jucători sau cu cupe europene, strict din venituri normale, prin stadion, drepturi tv, sponsori şi bilete”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Pierderile financiare ale Rapidului din ultimii ani:

2024: -3.900.000 euro

2023: -3.800.000 euro

2022: -1.400.000 euro

2021: -2.900.000 euro

2020: -1.400.000 euro

2019: -750.000 euro

Rapid se pregătește de primul meci oficial al anului 2026

Rapid și-a reîncărcat bateriile pentru reluarea sezonului din Liga 1, în Antalya.

Acolo, formația antrenată de Constantin Gâlcă a desfășurat două meciuri amicale: 1-2 cu Wisla Plock (Polonia) și 2-1 cu CSKA 1948 Sofia (Bulgaria).

Acum, giuleștenii se pregătesc pentru prima partidă a anului 2026, împotriva celor de la Metaloglobus, pe teren propriu.

Meciul este programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport