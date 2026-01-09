„Două turnuri de 1,92 m” Cum va arăta apărarea FCSB în 2026: „Ei vor juca”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat care vor fi cei doi fundași centrali pe care se va baza echipa sa în 2026.

Odată cu transferul lui Andre Duarte și revenirea lui Joyskim Dawa, FCSB are mai multe variante pentru cuplul de fundași centrali. În lot se mai află și Mihai Popescu, stoperul care s-a accidentat grav în victoria României cu Austria, scor 1-0.

Cum va arăta centrul apărării în 2026: „Două turnuri”

Întrebat despre cum ar putea arăta apărarea „roș-albaștrilor” în acest an, finanțatorul campioanei a declarat că are mare încredere într-un cuplu format din Siyabonga Ngezana și Andre Duarte, stoperul adus liber de contract la FCSB de la Ujpest, din Ungaria.

Mai mult, Becali a vorbit și despre Joyskim Dawa și Mihai Popescu, jucători care au fost afectați de accidentări grave în 2025.

„Dawa deja o să-l vedeți. Avem fundași centrali, dacă vine și Popescu nu ne mai facem probleme. L-am luat și pe Duarte. Probabil va juca Duarte cu Ngezana, două turnuri de 1,92 m” , a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

800.000 de euro este cota lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

La partida amicală cu Beșiktaș, scor 1-2, Andre Duarte a debutat în tricoul campioanei și a primit banderola de căpitan, un obicei vechi practicat de gruparea bucureșteană în cazul jucătorilor noi.

Stoperul portughez a evoluat 57 de minute și a avut o evoluție convingătoare, el fiind prezent și în ofensivă, fiind surprins în atac la fiecare corner datorită înălțimii sale, 1,95 m.

FOTO: Andre Duarte la primul meci pentru FCSB

VIDEO: FCSB - Beșiktaș 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport