Jefte Betancor (32 de ani), eroul lui Albacete din meciul cu Real Madrid, 3-2, în Cupa Spaniei, a vorbit despre colaborarea cu Gică Hagi (61 de ani).

Atacantul spaniol, născut în Las Palmas de Gran Canaria, ajungea în 2020 în România, la FC Voluntari, când semna din postura de jucător liber de contract.

Evoluțiile sale au fost apreciate, iar un an mai târziu, Jefte era transferat de Farul, echipă ce era antrenată la acea vreme de Gheorghe Hagi.

Jefte Betancor, despre Gică Hagi: „Era un pic nebun”

Fotbalistul de 32 de ani a avut numai cuvinte de laudă despre „Rege”, pe care l-a inclus în top 3 antrenori din cariera sa.

„El m-a sunat personal, iar asta m-a determinat și mai mult să merg acolo. Am vorbit cu el despre fotbal și ideile lui de fotbal sunt excelente. Și asta m-a făcut să merg acolo cu ochii închiși.

M-am bucurat foarte mult să-l am ca antrenor, pentru mine, el este unul dintre cei mai buni trei antrenori din viața mea și, ca persoană, este cu adevărat cineva special.

Era un pic nebun: se transforma, țipa, iar dacă jucătorii nu erau bine mental putea să-i demoralizeze pe dacă voia.

Cred că ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost cât de inteligent era. Știa la cine trebuia să țipe sau să-i spună că face ceva greșit, dar doar pentru a-i împinge să se perfecționeze” a spus Jefte la un podcast din Spania.

36 de meciuri a jucat Jefte pentru Farul: a marcat 16 goluri și a oferit două pase decisive

De-a lungul carierei sale în România, Jefte a mai evoluat pentru CFR Cluj, formație care l-a transferat de la Farul, în schimbul sumei de 300.000 de euro în vara lui 2022.

Spaniolul a mai evoluat pentru Pafos sau Panserraikos, iar în prezent este împrumutat de Olympiacos la Albacete.

600.000 de euro este cota lui Jefte, potrivit transfermarkt.ro

