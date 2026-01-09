„Asta ne-a lipsit cu Beșiktaș” Thiam, după eșecul FCSB din Antalya: „Trebuie să facem asta” » Ce spune despre Andre Duarte

FCSB - Beșiktaș 1-2. Mamadou Thiam (32 de ani), marcatorul unicului gol al campioanei, știe de ce echipa sa a pierdut după ce a deschis scorul în amicalul din Antalya.

Atacantul francez l-a lăudat pe Andre Duarte, pentru debutul sub comanda lui Elias Charalambous.

Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 65, însă nu a fost suficient pentru ca FCSB să obțină un rezultat pozitiv cu Beșiktaș.

FCSB - Beșiktaș 1-2 . Mamadou Thiam știe ce le-a lipsit „ roș-albaștrilor ”: „Am avut o zi lungă”

La finalul partidei, atacantul a recunoscut că nu se aștepta ca turcii să întoarcă soarta partidei și a identificat punctul slab al „roș-albaștrilor.

„Am marcat un gol. Am crezut că dacă am marcat, vom câștiga, dar o partidă are 90 de minute, deci trebuie să fii concentrat la fiecare fază.

Asta e ceea ce ne-a lipsit astăzi, dar cel mai important a fost să am ritmul astăzi, pentru că am avut o zi lungă.

A fost important pentru toți să jucăm și să strângem minute”, a spus Mamadou Thiam.

FCSB va debuta în Liga 1, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, împotriva celor de la FC Argeș.

Mamadou Thiam, impresionat de Duarte: „Toată lumea vede că este un tip bun”

Andre Duarte, noul jucător al celor de la FCSB aflat în proces cu Ujpest, a debutat în tricoul campioanei României și a purtat banderola de căpitan.

Lusitanul s-a angajat în mai multe contacte fizice pentru a recupera posesia și a avut o prestație solidă.

Mamadou Thiam a observat evoluția colegului său, care a fost schimbat în minutul 57, și are încredere în calitățile fundașului portughez:

„Duarte a venit și cred că toată lumea vede că este un tip bun. Sperăm și cred că va ajuta echipa să își îndeplinească obiectivele” .

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

45 de meciuri, un gol Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

36 de meciuri, o pasă decisivă Alverca: 3 meciuri

Mamadou Thiam îi ține pumnii lui Adrian Șut la Al-Ain

Întrebat despre plecarea lui Adrian Șut, fotbalistul sosit de la Universitatea Cluj crede că transferul poate fi unul favorabil pentru internațional.

„Suntem foarte fericiți pentru el. E bine că are oportunitatea de a juca în altă țară.

Este un tip foarte bun. Sperăm că va fi uimitor pentru el acolo”, a spus Mamadou Thiam.

Adrian Șut va semna cu Al-Ain și se va lupta pentru titlul de campioană al Emiratelor Arabe Unite. „Roș-albaștrii” vor încasa 1,5 milioane de euro în urma transferului.

3.800.000 de euro este cota de piață a lui Adrian Șut, conform transfermarkt.com

Adrian Șut ar putea debuta, sâmbătă, 17 ianuarie, în etapa #13 a Ligii EAU, împotriva ocupantei locului 2, Al-Wahda.

