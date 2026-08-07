Adrian Mititelu (58 de ani), patronul lui FCU Craiova, susține că Juan Bauza (30 de ani) figurează în continuare ca jucător al clubului său, deși mijlocașul argentinian a fost prezentat oficial de Levadiakos

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Bauza a semnat un contract pe doi ani cu echipa pregătită de Elias Charalambous, fostul antrenor al FCSB-ului.

Mititelu contestă transferul lui Bauza: „A făcut o mare greșeală”

Mititelu a contestat însă mutarea, declarând pentru GOLAZO.ro că FCU Craiova nu a fost notificată de FIFA în legătură cu oficializarea plecării fotbalistului.

„Situația lui Bauza e foarte simplă, el este jucătorul lui FCU Craiova, inclusiv în Football Connect el apare ca jucător al nostru. Nu știu ce a făcut, cine l-a sfătuit, că e clar că cineva l-a îndemnat.

Noi discutam cu Rapid, dar și cu un club din Rusia pentru Bauza, exista și posibilitatea de a mai renunța din pretențiile financiare, să fie bine pentru el”, a declarat Mititelu.

Dar el a decis să nu ne mai bage în seamă și să meargă cu agenții pe sume la semnătură sau habar nu am. Pe noi FIFA nu ne-a anunțat nimic, nu știu cum s-a făcut acest transfer. Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, pentru GOLAZO.ro

Argentinianul a evoluat în ultimele două sezoane la Baniyas (Emiratele Arabe Unite) și la Atletico Nacional (Columbia), sub formă de împrumut de la FCU Craiova.

A revenit în această vară la olteni, însă a decis să își rezilieze unilateral contractul, deoarece Craiova nu s-a înscris în nicio ligă. Astfel că a devenit jucător liber. Între timp, FC U Craiova s-a înscris în Liga 4.

„Noi avem semnat anul trecut contract nou cu el, în care am stipulat inclusiv faptul că poate juca pentru FCU și în competițiile organizate de AJF.

Bauza are clauză de reziliere de 8 milioane de euro, clubul grec va răspunde solidar cu el în această speță, vom vedea. A făcut o mare greșeală.

Noi cumva ne așteptam. El, de când s-a întors la Craiova, nici nu ne-a mai băgat în seamă, nu ne-a mai răspuns, treaba lui”, a mai spus Mititelu pentru GOLAZO.ro despre situația lui Bauza.

400.000 de euro este cota lui Juan Bauza, potrivit transfermarkt.ro

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