Putea ajunge la Dinamo Noua senzație din Liga 1 a fost refuzată de „câini”: „Nu îmi imaginam că va avea acest impact”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universității Craiova.

Nsimba a ajuns la Universitatea Craiova în această vară și a devenit rapid unul dintre jucătorii importanți ai echipei oltene.

Andrei Nicolescu, despre Steven Nsimba: „ S-a considerat că nu ne poate ajuta”

Conducătorul de la Dinamo a dezvăluit că atacantul francez i-a fost propus trupei din „Ștefan cel Mare” în această vară, însă după o analiză internă s-a decis că nu este la nivelul dorit de „câini”.

„Puteam să îl luăm, dar s-a considerat că nu poate să ne ajute mult. A fost propus, a fost o analiză, mă rog, unii au zis că e bun, alții că nu.

Se putea face o tranzacție cu el, cred că era un jucător care nu era scump, însă nu puteam vedea impactul pe care l-ar fi avut. Avea niște calități care îl puteau scoate deasupra liniei.

Din tot ce am primit, Nsimba a fost luat în considerare. Nu era discuție de a alege între unul și altul (n.r. Nsimba vs Mamoudou Karamoko). Era o opțiune de atacant central şi până la urmă s-a decis că nu.

(n.r. dacă îi pare rău că nu a fost luat) Nu îmi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

550.000 euro este cota lui Nsimba, conform Transfermarkt

În tricoul Universității Craiova, Nsimba a jucat 15 meciuri și a reușit să marcheze de șapte ori. El a mai oferit și două pase decisive.

