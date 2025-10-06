Mesaj - surpriză la FCSB - Craiova Cine a fost jucătorul vizat de pancarta în limba arabă

- FCSB - U CRAIOVA 1-0. Un mesaj-surpriză în limba arabă a fost afișat în tribune înaintea partidei din etapa #12 din Liga 1.
- Jucătorul vizat a fost Assad Al Hamlawi (24 de ani), atacantul palestinian al oltenilor.
Al Hamlawi a început duelul de pe Arena Națională din postura de rezervă. A fost introdus pe teren de Mirel Rădoi în minutul 67, în locul lui Monday Etim (26 de ani).
Mesajul-surpriză afișat în limba arabă la FCSB - Craiova
Prestația atacantului palestinian pe Arenă a fost una sub nivelul cu care și-a obișnuit fanii.
Cu toate acestea, evoluțiile sale anterioare au cucerit rapid inimile suporterilor olteni, iar la meciul cu FCSB a avut parte și de un mesaj-surpriză din partea unor susținători, scris în limba arabă:
„Assad, dă-mi, te rog tricoul tău!”.
Al Hamlawi a dezvăluit cum a ajuns să fie transferat la Craiova
Al Hamlawi a dezvăluit într-un interviu, acordat recent, că Tudor Băluță a fost cel care l-a convins să semneze cu oltenii.
„Trebuie să îi mulțumesc lui Tudor Băluță pentru că datorită lui a început totul. Mi-a făcut un nume prin antrenor și directorul sportiv. M-au găsit interesant și de acolo am fost interesat.
Știi, dacă Băluță spune că e o echipă bună și știu să joace fotbal, atunci evident că nu pot spune nu”, a spus Assad Al Hamlawi, potrivit superliga.ro.
Cifrele lui Assad Al Hamlawi la Universitatea Craiova
- 16 meciuri
- 6 goluri
- 2 pase decisive