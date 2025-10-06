Mesaj - surpriză  la FCSB - Craiova  Cine a fost jucătorul vizat de pancarta în limba arabă +12 foto
Assad Al Hamlawi/ Foto: sportpictures.eu
Mesaj - surpriză la FCSB - Craiova Cine a fost jucătorul vizat de pancarta în limba arabă

alt-text Vlad Nedelea , Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 21:11
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 21:11
  • FCSB - U CRAIOVA 1-0. Un mesaj-surpriză în limba arabă a fost afișat în tribune înaintea partidei din etapa #12 din Liga 1.
  • Jucătorul vizat a fost Assad Al Hamlawi (24 de ani), atacantul palestinian al oltenilor.

Al Hamlawi a început duelul de pe Arena Națională din postura de rezervă. A fost introdus pe teren de Mirel Rădoi în minutul 67, în locul lui Monday Etim (26 de ani).

Mesajul-surpriză afișat în limba arabă la FCSB - Craiova

Prestația atacantului palestinian pe Arenă a fost una sub nivelul cu care și-a obișnuit fanii.

Cu toate acestea, evoluțiile sale anterioare au cucerit rapid inimile suporterilor olteni, iar la meciul cu FCSB a avut parte și de un mesaj-surpriză din partea unor susținători, scris în limba arabă:

„Assad, dă-mi, te rog tricoul tău!”.

Un suporter i-a scris lui Al Hamlawi un mesaj în arabă: „Dă-mi tricoul tău!” FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro
Un suporter i-a scris lui Al Hamlawi un mesaj în arabă: „Dă-mi tricoul tău!” FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro

FCSB - U Craiova, imagini dinainte de meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro FCSB - U Craiova, imagini dinainte de meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro FCSB - U Craiova, imagini dinainte de meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro FCSB - U Craiova, imagini dinainte de meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro FCSB - U Craiova, imagini dinainte de meci. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO.ro
Al Hamlawi a dezvăluit cum a ajuns să fie transferat la Craiova

Al Hamlawi a dezvăluit într-un interviu, acordat recent, că Tudor Băluță a fost cel care l-a convins să semneze cu oltenii.

Trebuie să îi mulțumesc lui Tudor Băluță pentru că datorită lui a început totul. Mi-a făcut un nume prin antrenor și directorul sportiv. M-au găsit interesant și de acolo am fost interesat.

Știi, dacă Băluță spune că e o echipă bună și știu să joace fotbal, atunci evident că nu pot spune nu”, a spus Assad Al Hamlawi, potrivit superliga.ro.

Cifrele lui Assad Al Hamlawi la Universitatea Craiova

  • 16 meciuri
  • 6 goluri
  • 2 pase decisive
1.200.000 de euro
este cota lui Assad Al Hamlawi, potrivit transfermarkt.ro

