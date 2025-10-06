Mesaj - surpriză la FCSB - Craiova Cine a fost jucătorul vizat de pancarta în limba arabă

FCSB - U CRAIOVA 1-0. Un mesaj-surpriză în limba arabă a fost afișat în tribune înaintea partidei din etapa #12 din Liga 1.

Jucătorul vizat a fost Assad Al Hamlawi (24 de ani), atacantul palestinian al oltenilor.

Al Hamlawi a început duelul de pe Arena Națională din postura de rezervă. A fost introdus pe teren de Mirel Rădoi în minutul 67, în locul lui Monday Etim (26 de ani).

Mesajul-surpriză afișat în limba arabă la FCSB - Craiova

Prestația atacantului palestinian pe Arenă a fost una sub nivelul cu care și-a obișnuit fanii.

Cu toate acestea, evoluțiile sale anterioare au cucerit rapid inimile suporterilor olteni, iar la meciul cu FCSB a avut parte și de un mesaj-surpriză din partea unor susținători, scris în limba arabă:

„Assad, dă-mi, te rog tricoul tău!”.

Al Hamlawi a dezvăluit cum a ajuns să fie transferat la Craiova

Al Hamlawi a dezvăluit într-un interviu, acordat recent, că Tudor Băluță a fost cel care l-a convins să semneze cu oltenii.

„ Trebuie să îi mulțumesc lui Tudor Băluță pentru că datorită lui a început totul. Mi-a făcut un nume prin antrenor și directorul sportiv. M-au găsit interesant și de acolo am fost interesat.

Știi, dacă Băluță spune că e o echipă bună și știu să joace fotbal, atunci evident că nu pot spune nu”, a spus Assad Al Hamlawi, potrivit superliga.ro.

Cifrele lui Assad Al Hamlawi la Universitatea Craiova

16 meciuri

6 goluri

2 pase decisive

1.200.000 de euro este cota lui Assad Al Hamlawi, potrivit transfermarkt.ro

Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

