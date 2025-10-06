„Suntem vânați”  Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs : „Infatuare și aroganță” +48 foto
Pavel Badea FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Suntem vânați” Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs: „Infatuare și aroganță”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 21:01
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 21:02
  • Pavel Badea (58 de ani), director executiv la U Craiova, a vorbit despre înfrângerea suferită de U Craiova în fața celor de la FCSB, scor 0-1.

Odată cu înfrângerea de pe Arena Națională, formația antrenată de Mirel Rădoi a ratat șansa de a reveni pe prima poziție a clasamentului, loc ocupat acum de Rapid.

Florinel Coman, negocieri cu FCSB!  Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi” 
Citește și
Florinel Coman, negocieri cu FCSB! Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi”
Citește mai mult
Florinel Coman, negocieri cu FCSB!  Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi” 

Pavel Badea, după înfrângerea Craiovei cu FCSB: „Am impresia că suntem vânați”

Fostul fotbalist al formației oltene a vorbit despre arbitrajul lui Istvan Kovacs de la derby-ul de pe Arena Națională.

„Rezultatul nu ne mulțumește. Meciul acesta nu l-am jucat la potențial maxim. Am fost la conducere în prima repriză, ca joc, apoi totul s-a năruit. Din nefericire, este al treilea meci la rând când jucăm 10 contra 11 și se vede!

Nu căutăm nod în papură, dar se vede că arbitrul numărul 1 al țării nu este în formă, iar lipsa lui totală de concentrare ne-a privat de un rezultat pozitiv.

Arbitrajul? Am impresia că suntem vânați, întrucât toate greșelile din ultima vreme sunt doar contra Universității Craiova.

Istvan Kovacs a fost neinspirat total. Poate din cauza aroganței și infatuării sale, pe care le arată mereu cu toți cei de pe teren și din fotbal, cu o lipsă completă de respect față de jucători și de antrenori.

Cu această infatuare și aroganță dă impresia că este mult mai sus decât toți cei din campionat. Și de aceea, cred eu, nu mai este la același nivel ca în 2024 și greșește total. Clar, neinspirat sută la sută și plin de greșeli”, a declarat Pavel Badea, conform gsp.ro.

N-aș spune că este o conspirație totală împotriva Craiovei. Nu, nici chiar așa! Am merge prea departe. Dar constat greșeli izvorâte din erori umane. Noi vrem doar arbitraje corecte, atât Pavel Badea, director executiv U Craiova

„Screciu a greșit, da, dar și arbitrii de la meciul cu Dinamo au greșit. Când a fost faza cu Bancu și cu Armstrong și s-a dat cartonaș roșu doar jucătorului nostru.

Doi arbitri să vadă o fază clară și să ia o decizie ca aceea, când se vede că și dinamovistul provoacă și faultează grosolan... Dincolo de subiectivismul meu, se vede că unii arbitrii n-au jucat fotbal și nu stăpânesc jocul”.

Pavel Badea: „Sper că se întoarce roata”

Conducătorul oltean este de părere că pe Universitatea a afectat-o pauza pentru meciurile echipelor naționale din luna septembrie. El a declarat că speră ca echipa să își revină după pauza din octombrie.

„Până înaintea ultimelor convocări la echipa națională, cele din septembrie, am mers bine de tot. Universitatea era pe o pantă ascendentă. Apoi, s-a cam ales praful.

E clar că nu ne-a priit acea întrerupere din septembrie. Acum, ca să glumim, sper că se întoarce roata, să se producă un declic după pauza din octombrie.

Până la urmă, suntem în obiective, pe plan intern și internațional. Poate că e mai bine după această serie negativă! De ce? Se mai presiunea de pe echipă, acum pică pe alții.

Venim din urmă, eu zic că va fi bine. Dacă, repet dacă, vor și arbitraje corecte”, a adăugat Badea.

FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (5).jpg
FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (48 imagini)

FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (1).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (2).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (3).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (4).jpg FCSB - U Craiova. FOTO GOLAZO (5).jpg
+48 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Florin Tănase, un penalty transformat și altul ratat în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

Rivalul lui Olăroiu Legendarul Cannavaro merge la Mondial! Va antrena o națională de la CM 2026 și se va bate cu mentorul său în Asia
Campionatul Mondial
20:37
Rivalul lui Olăroiu Legendarul Cannavaro merge la Mondial! Va antrena o națională de la CM 2026 și se va bate cu mentorul său în Asia
Citește mai mult
Rivalul lui Olăroiu Legendarul Cannavaro merge la Mondial! Va antrena o națională de la CM 2026 și se va bate cu mentorul său în Asia
Reacție categorică  Premierul vrea eliminarea sistemului VAR:  „Ei ar trebui să ia deciziile”
Campionate
20:02
Reacție categorică Premierul vrea eliminarea sistemului VAR: „Ei ar trebui să ia deciziile”
Citește mai mult
Reacție categorică  Premierul vrea eliminarea sistemului VAR:  „Ei ar trebui să ia deciziile”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
Universitatea Craiova liga 1 Istvan Kovacs Pavel Badea fcsb
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share