„Suntem vânați” Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs: „Infatuare și aroganță”

Pavel Badea (58 de ani), director executiv la U Craiova, a vorbit despre înfrângerea suferită de U Craiova în fața celor de la FCSB, scor 0-1.

Odată cu înfrângerea de pe Arena Națională, formația antrenată de Mirel Rădoi a ratat șansa de a reveni pe prima poziție a clasamentului, loc ocupat acum de Rapid.

Pavel Badea, după înfrângerea Craiovei cu FCSB: „Am impresia că suntem vânați”

Fostul fotbalist al formației oltene a vorbit despre arbitrajul lui Istvan Kovacs de la derby-ul de pe Arena Națională.

„Rezultatul nu ne mulțumește. Meciul acesta nu l-am jucat la potențial maxim. Am fost la conducere în prima repriză, ca joc, apoi totul s-a năruit. Din nefericire, este al treilea meci la rând când jucăm 10 contra 11 și se vede!

Nu căutăm nod în papură, dar se vede că arbitrul numărul 1 al țării nu este în formă, iar lipsa lui totală de concentrare ne-a privat de un rezultat pozitiv.

Arbitrajul? Am impresia că suntem vânați, întrucât toate greșelile din ultima vreme sunt doar contra Universității Craiova .

Istvan Kovacs a fost neinspirat total. Poate din cauza aroganței și infatuării sale, pe care le arată mereu cu toți cei de pe teren și din fotbal, cu o lipsă completă de respect față de jucători și de antrenori.

Cu această infatuare și aroganță dă impresia că este mult mai sus decât toți cei din campionat. Și de aceea, cred eu, nu mai este la același nivel ca în 2024 și greșește total. Clar, neinspirat sută la sută și plin de greșeli”, a declarat Pavel Badea, conform gsp.ro.

N-aș spune că este o conspirație totală împotriva Craiovei. Nu, nici chiar așa! Am merge prea departe. Dar constat greșeli izvorâte din erori umane. Noi vrem doar arbitraje corecte, atât Pavel Badea, director executiv U Craiova

„Screciu a greșit, da, dar și arbitrii de la meciul cu Dinamo au greșit. Când a fost faza cu Bancu și cu Armstrong și s-a dat cartonaș roșu doar jucătorului nostru.

Doi arbitri să vadă o fază clară și să ia o decizie ca aceea, când se vede că și dinamovistul provoacă și faultează grosolan... Dincolo de subiectivismul meu, se vede că unii arbitrii n-au jucat fotbal și nu stăpânesc jocul”.

Pavel Badea: „Sper că se întoarce roata”

Conducătorul oltean este de părere că pe Universitatea a afectat-o pauza pentru meciurile echipelor naționale din luna septembrie. El a declarat că speră ca echipa să își revină după pauza din octombrie.

„Până înaintea ultimelor convocări la echipa națională, cele din septembrie, am mers bine de tot. Universitatea era pe o pantă ascendentă. Apoi, s-a cam ales praful.

E clar că nu ne-a priit acea întrerupere din septembrie. Acum, ca să glumim, sper că se întoarce roata, să se producă un declic după pauza din octombrie.

Până la urmă, suntem în obiective, pe plan intern și internațional. Poate că e mai bine după această serie negativă! De ce? Se mai presiunea de pe echipă, acum pică pe alții.

Venim din urmă, eu zic că va fi bine. Dacă, repet dacă, vor și arbitraje corecte”, a adăugat Badea.

