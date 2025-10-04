Liga 1, etapa #12 LIVE de la 15:00, Csikszereda - U Cluj » Programul complet + clasamentul actualizat +36 foto
Liga 1. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Liga 1, etapa #12 LIVE de la 15:00, Csikszereda - U Cluj » Programul complet + clasamentul actualizat

alt-text Ionuț Cojocaru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 09:57
  • Csikszereda - U Cluj este primul meci al zilei de sâmbătă, de la ora 15:00, în etapa #12 din Liga 1.
  • Apoi, vor urma două dueluri tari: Argeș - Petrolul (17:30) și Rapid - Farul (20:30)
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Runda #12 din Liga 1 aduce mai multe meciuri interesante, însă capul de afiș rămâne confruntarea dintre campioana României, FCSB, și liderul actual al clasamentului, Universitatea Craiova. Cele două reprezintă România în cupele europene.

Citește și
Etapa a început pe 3 octombrie, cu duelul Unirea Slobozia - Dinamo (0-1) și se va încheia luni, 6 octombrie, la Botoșani, când echipa locală va da piept cu UTA Arad.

Astăzi, 4 octombrie:

Csikszereda - U Cluj, live de la 15:00

  • Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)

Argeș - Petrolul, live de la 17:30

  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Constantinescu Andrei și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Hațegan Ovidiu. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian.
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)

Rapid - Farul, live de la 20:30

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: Giulești (Bucureşti)

Duminică, 5 octombrie:

CFR - Hermannstadt, live de la 15:00

FCSB - U Craiova, live de la 20:30

Luni, 6 octombrie:

Oțelul - Metaloglobus, live de la 17:30

Botoșani - UTA, live de la 20:30

S-a jucat:

Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

  • A marcat: Stipe Perica '64
Citește și
  • Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said
  • Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea
  • Antrenor: Ion Vlădoiu
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi
  • Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristian Daniel. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Dima Iulian.
  • Stadion: Clinceni - Arena 1

Meciul dintre Unirea și Dinamo s-a disputat pe un teren inundat de apă, după ce a plouat torențial înainte și pe parcursul partidei.

Galerie foto (36 imagini)

Slobozia - Dinamo. Gazon horror (1).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (2).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (3).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (4).jpg Slobozia - Dinamo. Gazon horror (5).jpg
+36 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova1124
2Dinamo1223
3Botoșani1122
4Rapid1122
5Argeș1122
6Unirea Slobozia1218
7UTA Arad1116
8Farul 1115
9U Cluj1114
10Oțelul 1113
11FCSB1110
12Hermannstadt1110
13CFR Cluj109
14Petrolul 116
15Csikszereda105
16Metaloglobus 113

liga 1 LIVE superliga etapa 12
Citește mai mult
Citește mai mult
Citește mai mult
Citește mai mult
09:00
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
23:01
23:57
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Daună totală

Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Marquez, lecție despre autodepășire

Opriți vănătoarea din Liga 1!

Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Hei, David! Cum facem cu tata?

FCSB are Europa în ADN

Alex Dobre, escrocul demn

Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cojocaru, coautor la egalare

Aerul binefăcător al Europei

Câștigă Simona?

Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Criteriul fair-play? O glumă!

FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

AI Maurinio

Citește mai mult
Citește mai mult
Citește mai mult
Citește mai mult
FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
