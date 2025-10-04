Liga 1, etapa #12 LIVE de la 15:00, Csikszereda - U Cluj » Programul complet + clasamentul actualizat

- Csikszereda - U Cluj este primul meci al zilei de sâmbătă, de la ora 15:00, în etapa #12 din Liga 1.
- Apoi, vor urma două dueluri tari: Argeș - Petrolul (17:30) și Rapid - Farul (20:30)
- Toate meciurile din Liga 1 sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Runda #12 din Liga 1 aduce mai multe meciuri interesante, însă capul de afiș rămâne confruntarea dintre campioana României, FCSB, și liderul actual al clasamentului, Universitatea Craiova. Cele două reprezintă România în cupele europene.
Etapa a început pe 3 octombrie, cu duelul Unirea Slobozia - Dinamo (0-1) și se va încheia luni, 6 octombrie, la Botoșani, când echipa locală va da piept cu UTA Arad.
Astăzi, 4 octombrie:
Csikszereda - U Cluj, live de la 15:00
- Arbitru: Flueran Viorel Nicușor. Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc)
Argeș - Petrolul, live de la 17:30
- Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Constantinescu Andrei și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR: Hațegan Ovidiu. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian.
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
Rapid - Farul, live de la 20:30
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Vornicu Adrian și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: Giulești (Bucureşti)
Duminică, 5 octombrie:
CFR - Hermannstadt, live de la 15:00
FCSB - U Craiova, live de la 20:30
Luni, 6 octombrie:
Oțelul - Metaloglobus, live de la 17:30
Botoșani - UTA, live de la 20:30
S-a jucat:
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1
- A marcat: Stipe Perica '64
- Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said
- Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea
- Antrenor: Ion Vlădoiu
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi
- Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Vidican Rareș George. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristian Daniel. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Dima Iulian.
- Stadion: Clinceni - Arena 1
Meciul dintre Unirea și Dinamo s-a disputat pe un teren inundat de apă, după ce a plouat torențial înainte și pe parcursul partidei.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Dinamo
|12
|23
|3
|Botoșani
|11
|22
|4
|Rapid
|11
|22
|5
|Argeș
|11
|22
|6
|Unirea Slobozia
|12
|18
|7
|UTA Arad
|11
|16
|8
|Farul
|11
|15
|9
|U Cluj
|11
|14
|10
|Oțelul
|11
|13
|11
|FCSB
|11
|10
|12
|Hermannstadt
|11
|10
|13
|CFR Cluj
|10
|9
|14
|Petrolul
|11
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|11
|3