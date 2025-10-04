Liga 1, etapa #12 LIVE de la 15:00, Csikszereda - U Cluj » Programul complet + clasamentul actualizat

Csikszereda - U Cluj este primul meci al zilei de sâmbătă, de la ora 15:00, în etapa #12 din Liga 1.

Apoi, vor urma două dueluri tari: Argeș - Petrolul (17:30) și Rapid - Farul (20:30)

Runda #12 din Liga 1 aduce mai multe meciuri interesante, însă capul de afiș rămâne confruntarea dintre campioana României, FCSB, și liderul actual al clasamentului, Universitatea Craiova. Cele două reprezintă România în cupele europene.

Etapa a început pe 3 octombrie, cu duelul Unirea Slobozia - Dinamo (0-1) și se va încheia luni, 6 octombrie, la Botoșani, când echipa locală va da piept cu UTA Arad.

Astăzi, 4 octombrie:

Csikszereda - U Cluj, live de la 15:00

Arbitru : Flueran Viorel Nicușor. Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian și Vodă Alexandru. Arbitru VAR : Dumitrache Bogdan. Arbitru AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

Argeș - Petrolul, live de la 17:30

Arbitru : Găman George Cătălin. Asistenți : Constantinescu Andrei și Vișan Florian Alexandru. Arbitru VAR : Hațegan Ovidiu. Arbitru AVAR : Rusandu Lucian.

Rapid - Farul, live de la 20:30

Arbitru : Kovacs Szabolcs. Asistenți : Vornicu Adrian și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR : Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR : Slabu Stelian

Duminică, 5 octombrie:

CFR - Hermannstadt, live de la 15:00

FCSB - U Craiova, live de la 20:30

Luni, 6 octombrie:

Oțelul - Metaloglobus, live de la 17:30

Botoșani - UTA, live de la 20:30

S-a jucat:

Unirea Slobozia - Dinamo 0-1

A marcat: Stipe Perica '64

Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said

Ion Vlădoiu Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Zeljko Kopic Arbitru : Vidican Rareș George. Asistenți: Badea Marius și Ilinca Cristian Daniel. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Dima Iulian.

Meciul dintre Unirea și Dinamo s-a disputat pe un teren inundat de apă, după ce a plouat torențial înainte și pe parcursul partidei.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Dinamo 12 23 3 Botoșani 11 22 4 Rapid 11 22 5 Argeș 11 22 6 Unirea Slobozia 12 18 7 UTA Arad 11 16 8 Farul 11 15 9 U Cluj 11 14 10 Oțelul 11 13 11 FCSB 11 10 12 Hermannstadt 11 10 13 CFR Cluj 10 9 14 Petrolul 11 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 11 3

