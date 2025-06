„Nu mai este un subiect”  Andrei Nicolescu, răspuns ferm legat de transferul lui Ianis Stoica: „Trebuie să ne facem clar calculele”

Andrei Nicolescu (47 de ani), administratorul special de la Dinamo, a vorbit despre Ianis Stoica (22 de ani) și a menționat că atacantul nu va ajunge la formația din „Ștefan cel Mare”.

Dinamo l-a dorit intens pe Stoica, însă transferul acestuia în tabăra „câinilor” nu s-a putut realiza din motive financiare.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Ianis Stoica: „Nu mai este un subiect”

Conducătorul formației dinamoviste a clarificat situația posibilului transfer al lui Ianis Stoica și a afirmat că acesta nu mai este de interes pentru gruparea pe care o conduce.

„Dinamo plătește la ultimele transferuri, avem limitele noastre, trebuie să ne facem clar calculele financiare de fiecare dată, dar plătim pentru transferuri.

Am văzut declarațiile, am văzut invitațiile din presă. Am văzut că toată lumea aștepta o evoluție la Campionatul European.

După EURO, putem să discutăm, eventual, în jos. Dar nu mai este un subiect pentru noi”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru sport.ro.

1,5 milioane de euro cer cei de la Hermannstadt în schimbul lui Ianis Stoica.

Dinamo, reconstrucție din temelii

Înainte de startul noului sezon, la Dinamo s-au făcut schimbări masive de lot, o parte dintre jucătorii importanți ai sezonului trecut părăsind echipa.

Nici la capitolul transferuri Dinamo nu stă foarte bine, aducând până în acest moment la echipă 5 jucători, dintre care doi fiind considerați jucători de perspectivă, nu titulari în echipa lui Kopic.

Transferuri Dinamo: Charalampos Kyriakou (30 de ani), Alexandru Musi (20 de ani), Cristi Mihai (20 de ani), Codruț Sandu (18 ani) și Luca Bărbulescu (19 ani) sunt noile achiziții din lotul „câinilor”.

(30 de ani), (20 de ani), (20 de ani), (18 ani) și (19 ani) sunt noile achiziții din lotul „câinilor”. Plecări Dinamo: Dennis Politic (FCSB), Răzvan Patriche (retras), Astrit Selmani, Josue Homawoo, Antonio Luna, Adnan Golubovic, Georgi Milanov (contracte ajunse la final), Cristian Costin (destinație încă necunoscută), Patrick Olsen (plecat la AC Horsens) sunt jucătorii pe care i-a pierdut trupa dinamovistă, în această vară.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport