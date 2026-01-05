Marcel Coraș (66 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului românesc, are probleme de sănătate.

Marcel Coraș a suferit o transformare fizică radicală după ce a ieșit din fotbal.

Marcel Coraș are probleme de sănătate, dar amână intervenția: „Nu vreau să mă operez”

Fostul atacant al celor de la UTA Arad și Sportul Stundențesc cântărește, în prezent, 150 de kilograme și este măcinat de probleme de sănătate.

Deși este retras din fotbal, încearcă să mențină un stil de viață activ lucreazând pentru o firmă de construcții.

„Îmi place ceea ce fac și, chiar dacă nu pare, am un job activ. Chiar dacă firma este în insolvență, mai sunt activități pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit”, a spus Marcel Coraș, potrivit gsp.ro.

Fostul atacant al „Bătrânei Doamne” suferă de gonartroză în stadiul 4, o boală ce degradează cartilajul articular al genunchiului:

„ Nu vreau să mă operez. Dar să știi că la echipa națională am jucat o perioadă cu 87 de kilograme ”.

Marcel Coraș, golgheterul Ligii 1

Ajuns la Sportul Studențesc în 1983, Marcel Coraș a avut un prim sezon de vis în tricoul echipei din Regie.

Atacantul originar din Arad a punctat de 18 ori în stagiunea 1983-1984 și a fost desemnat golghterul Ligii 1, trecându-și în cont o reușită mai mult decât Ionel Augustin (Dinamo) și Rodion Cămătaru (Universitatea Craiova).

147 de goluri a marcat Marcel Coraș în cele 417 meciuri jucate în Liga 1

În acea stagiune, „studenții” au reușit o clasare pe locul 4 în campionat, sub echipele galonate ale perioadei: Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova.

Cinci sezoane mai târziu, Coraș a reușit cea mai bună performanță individuală: 32 de goluri marcate într-un sezon de Liga 1.

Evoluțiile sale l-au adus în vizorul echipei naționale și a fost desemnat drept cel mai bun fotbalist român de la EURO 1984.

36 de selecții și 6 goluri a reușit Marcel Coraș pentru prima reprezentativă a României

După ce a pus capăt carierei de jucător, Marcel Coraș a lucrat, din postura de antrenor, pentru UTA Arad, ACU Arad, Bihor Oradea și FC Baia Mare.

