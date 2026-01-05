Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii

Devis Epassy (32 de ani), portarul camerunez al lui Dinamo, a primit un bonus de 30.000 de euro după calificarea „leilor neîmblânziți” în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.

Epassy a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Camerunului în victoria cu Africa de Sud, 2-1, din optimile turneului final.

Luni, Ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun a venit cu o veste uriașă pentru selecționata antrenată de David Pagou.

Devis Epassy va încasa un bonus uriaș după calificarea în sferturile Cupei Africii

După calificarea în sferturi, fiecare jucător al naționalei va fi recompensat cu un bonus de 30.000 de euro.

Decizia a fost luată de Paul Biya, preşedintele Camerunului, împreună cu Narcisse Mouelle Kombi, ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun.

Anunţul a fost făcut pe reţelele de socializare de către ministrul Kombi:

„Felicitări «leilor neîmblânziţi» care, datorită victoriei împotriva echipei Bafana Bafana din Africa de Sud, tocmai s-au calificat în sferturile de finală ale competiţiei.

Ca stimulent şi motivaţie suplimentară, Ministerul Sportului şi Educaţiei Fizice (Minsep), în numele statului, a dispus plata bonusurilor de calificare şi victorie, în valoare totală de 18.180.000 de franci CFA per jucător. Trăiască victoria Camerunului!”, a anunţat ministrul.

Pentru un loc în careul de ași, Camerun va evolua vineri în companiei celor de la Maroc, gazda Cupei Africii pe Națiuni și principala favorită la câștigarea competiției.

14 meciuri a bifat Devis Epassy pentru naționala Camerunului. A fost titular în toate cele 4 jocuri de la Cupa Africii pe Națiuni

