„Urmează să semneze” Andrei Nicolescu a anunțat un nou transfer la Dinamo

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit noi detalii despre transferul lui Matteo Duțu (20 de ani).

Când ar urma să ajungă tânărul fundaș la București, în rândurile de mai jos.

Matteo Duțu ar fi al doilea jucător crescut în academia lui AC Milan care se transferă în Liga 1, în această perioadă de transferuri.

Fundașul Andrei Coubiș s-a alăturat celor de la U Cluj, sub formă de împrumut de la Sampdoria, până la finalul acestui sezon.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Matteo Duțu: „Urmează să semneze”

Conducătorul lui Dinamo a oferit noi detalii despre transferul lui Matteo Duțu:

„Urmează să semneze, sper. Azi se întâlneau să semneze ce aveau ei de semnat, urmează să primesc eu acordul de transfer, iar dacă toate merg repede, poate mâine seară sau poimâine dimineață îl urcăm și în avion”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Născut la Roma, Matteo Duțu și-a petrecut cea mai mare parte a junioratului în academia celor de la Lazio.

În iarna lui 2024, acesta a schimbat echipa și a ajuns la AC Milan, acolo unde a fost om de bază în echipa de tineret a clubului.

În actuala stagiune, Matteo Duțu a jucat 20 de meciuri pentru AC Milan U23, echipă care evoluează în Serie D. Fotbalistul român a reușit să și înscrie două goluri.

