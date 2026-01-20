Ofertă pentru Karamoko Andrei Nicolescu explică de ce Dinamo a refuzat propunerea: „Valoarea lui se va dubla”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că formația pregătită de Zeljko Kopic (48 de ani) a primit o ofertă pentru Mamoudou Karamoko (26 de ani).

Ce sumă ar fi putut încasa „câinii” și de ce a fost refuzată oferta, în rândurile de mai jos.

În ultima etapă din Liga 1, Dinamo s-a impus în fața celor de la U Cluj cu scorul de 1-0, iar unicul gol al partidei a fost marcat de Karamoko, în minutul 41, care a ajuns la 6 reușite în actuala stagiune.

Andrei Nicolescu: „Am avut o ofertă pentru Karamoko și am refuzat-o ”

Andrei Nicolescu a vorbit despre oferta primită pentru francezul Mamoudou Karamoko, unul dintre cei mai buni jucători ai „câinilor” din acest sezon.

„ Am avut o ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Karamoko și am refuzat-o. Nu a fost scrisă, dar a fost o discuție”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Oficialul lui Dinamo a mai explicat cât de mult poate evolua jucătorul dacă va mai colabora cu Zeljko Kopic.

„Mă rog și eu ca el să înțeleagă beneficiul pe care îl poate da colaborarea cu Kopic, asta cu etica muncii.

Dacă înțelege etica muncii, pe care Kopic știe să o transmită extraordinar, atunci valoarea lui se va dubla. Mai are contract încă 2 ani și jumătate cu noi”.

550.000 de euro este cota de piață a lui Mamoudou Karamoko, conform Transfermarkt

Karamoko a fost lăudat, recent, de Andrei Nicolescu, după prestația excelentă din amicalul împotriva celor de la Young Boys, scor 2-0, din cantonamentul din Antalya.

Francezul a ajuns la Dinamo în vara anului trecut, de la formația daneză Copenhaga.

Până acum, Karamoko a bifat 17 apariții în tricoul „câinilor”, a marcat 6 goluri și a reușit o pasă decisivă.

Dinamo se află pe locul 3 în clasament, cu 41 de puncte acumulate după 22 de etape.

Pentru echipa pregătită de Zeljko Kopic urmează duelul cu Hermannstadt de vineri, de la ora 20:00, din etapa 23 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO: Golul marcat de Karamoko în Dinamo - U Cluj, 1-0

