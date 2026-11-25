- Campioana României întâlnește formația pe pe locul secund din Premier League, în runda #4 din Conference League.
- Brighton - Universitatea Craiova se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două canale TV.
Formația din Bănie a avut un parcurs foarte bun în prima jumătate a fazei principale a competiției, iar acum va întâlni cel puternic adversar.
Cine transmite Brighton - Universitatea Craiova
Partida din Anglia va fi transmisă la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, de la 19:45.
Oltenii lui Filipe Coelho nu au pierdut nicio partidă în primele 3 runde ale fazei principale, având prim-planul pentru o clasare în primele 8 locuri, care ar asigura prezența direct în optimile de finală.
Craiova ocupă locul 8, cu 7 puncte, în timp ce Brighton se află pe locul 5, cu același număr de puncte, dar un golaveraj mai bun.
Programul Universității Craiova în Conference League:
- 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF 1-1
- 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova 1-3
- 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia 2-0
- 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
- 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
- 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga
Ce urmează după faza principală din Conference League
- 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”
- 18-25 februarie: „șaisprezecimi”
- 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
- 11-18 martie: optimi de finală
- 8-15 aprilie: sferturi de finală
- 29 aprilie - 6 mai: semifinale
- 2 iunie: finala (Istanbul)
Clasamentul din Conference League
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Lugano
|3
|9
|2
|Panathinaikos
|3
|9
|3
|Twente
|3
|9
|4
|Monaco
|3
|9
|5
|Brighton
|3
|7
|6
|Brann
|3
|7
|7
|FC Copenhaga
|3
|7
|8
|U Craiova
|3
|7
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Mjallby
|3
|7
|10
|St. Truiden
|3
|7
|11
|Ajax
|3
|6
|12
|Trabzonspor
|3
|6
|13
|Hajduk Split
|3
|6
|14
|Freiburg
|3
|6
|15
|Steaua Roșie Belgrad
|3
|4
|16
|Atalanta
|3
|4
|17
|Braga
|3
|4
|18
|Gent
|3
|4
|19
|Riga FC
|3
|3
|20
|Thun
|3
|3
|21
|Borac Banja Luka
|3
|3
|22
|Lincoln
|3
|3
|23
|Jablonec
|3
|2
|24
|Aarhus
|3
|2
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Nordsjaelland
|3
|2
|26
|Egnatia
|3
|2
|27
|Kairat Almaty
|3
|2
|28
|CSKA Sofia
|3
|1
|29
|Iberia 1999
|3
|1
|30
|Pafos
|3
|1
|31
|Getafe
|3
|1
|32
|Hearts
|3
|1
|33
|KuPS
|3
|1
|34
|Midtjylland
|3
|1
|35
|Inter Escaldes
|3
|0
|36
|Kauno Zalgiris
|3
|0