Campioana României întâlnește formația pe pe locul secund din Premier League, în runda #4 din Conference League.

Brighton - Universitatea Craiova se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două canale TV.

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Formația din Bănie a avut un parcurs foarte bun în prima jumătate a fazei principale a competiției, iar acum va întâlni cel puternic adversar.

Cine transmite Brighton - Universitatea Craiova

Partida din Anglia va fi transmisă la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, de la 19:45.

Oltenii lui Filipe Coelho nu au pierdut nicio partidă în primele 3 runde ale fazei principale, având prim-planul pentru o clasare în primele 8 locuri, care ar asigura prezența direct în optimile de finală.

Craiova ocupă locul 8, cu 7 puncte, în timp ce Brighton se află pe locul 5, cu același număr de puncte, dar un golaveraj mai bun.

Programul Universității Craiova în Conference League:

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF 1-1

U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Ce urmează după faza principală din Conference League

15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”

18-25 februarie: „șaisprezecimi”

26 februarie: tragerea la sorți a tabloului

11-18 martie: optimi de finală

8-15 aprilie: sferturi de finală

29 aprilie - 6 mai: semifinale

2 iunie: finala (Istanbul)

Clasamentul din Conference League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Lugano 3 9 2 Panathinaikos 3 9 3 Twente 3 9 4 Monaco 3 9 5 Brighton 3 7 6 Brann 3 7 7 FC Copenhaga 3 7 8 U Craiova 3 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Mjallby 3 7 10 St. Truiden 3 7 11 Ajax 3 6 12 Trabzonspor 3 6 13 Hajduk Split 3 6 14 Freiburg 3 6 15 Steaua Roșie Belgrad 3 4 16 Atalanta 3 4 17 Braga 3 4 18 Gent 3 4 19 Riga FC 3 3 20 Thun 3 3 21 Borac Banja Luka 3 3 22 Lincoln 3 3 23 Jablonec 3 2 24 Aarhus 3 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Nordsjaelland 3 2 26 Egnatia 3 2 27 Kairat Almaty 3 2 28 CSKA Sofia 3 1 29 Iberia 1999 3 1 30 Pafos 3 1 31 Getafe 3 1 32 Hearts 3 1 33 KuPS 3 1 34 Midtjylland 3 1 35 Inter Escaldes 3 0 36 Kauno Zalgiris 3 0

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