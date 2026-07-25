L-au stricat intenționat? Andrei Nicolescu despre  gazonul horror din Ghencea: „Când FCSB a închiriat prima dată stadionul, CSA băgase echipa de rugby pe teren” +6 foto
Superliga

L-au stricat intenționat? Andrei Nicolescu despre gazonul horror din Ghencea: „Când FCSB a închiriat prima dată stadionul, CSA băgase echipa de rugby pe teren”

alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 12:09
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 12:18
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, crede că se întâmplă lucruri ciudate cu gazonul din Ghencea înaintea meciurilor celor de la FCSB
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Roș-albaștrii au închiriat stadionul Steaua pentru meciul cu Auda, din Conference League, 2-3. Terenul de joc a fost însă sub orice critică.

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Mihai Stoica a anunțat deja că echipa se va muta pe arena „Arcul de Triumf”.

Andrei Nicolescu: „Cineva ar trebui să dea niște explicații acum”

„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri...

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
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Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandal cu Ministerul, [cei de la CSA] au băgat echipa de rugby cu două zile înainte sau s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. întrebat de moderator: „Spuneți că e posibil să fie ceva cu premeditare?”) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului ar trebui să dea niște explicații acum.

Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era [terenul pe Ghencea]”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo Andrei Nicolescu
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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