L-au stricat intenționat? Andrei Nicolescu despre gazonul horror din Ghencea: „Când FCSB a închiriat prima dată stadionul, CSA băgase echipa de rugby pe teren”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, crede că se întâmplă lucruri ciudate cu gazonul din Ghencea înaintea meciurilor celor de la FCSB

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Roș-albaștrii au închiriat stadionul Steaua pentru meciul cu Auda, din Conference League, 2-3. Terenul de joc a fost însă sub orice critică.

Mihai Stoica a anunțat deja că echipa se va muta pe arena „Arcul de Triumf”.

Andrei Nicolescu: „Cineva ar trebui să dea niște explicații acum”

„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri...

Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandal cu Ministerul, [cei de la CSA] au băgat echipa de rugby cu două zile înainte sau s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. întrebat de moderator: „Spuneți că e posibil să fie ceva cu premeditare?”) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului ar trebui să dea niște explicații acum.

Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era [terenul pe Ghencea]”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo Andrei Nicolescu

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