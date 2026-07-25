Decizie revoluționară în Italia Como schimbă regulile pentru juniori: „Trebuie să ne protejăm copiii”
Como. Foto: Facebook / Como 1907
Campionate

Decizie revoluționară în Italia Como schimbă regulile pentru juniori: „Trebuie să ne protejăm copiii”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 12:07
  • Como a introdus reguli speciale pentru loviturile cu capul în propria academie.
  • Inițiativa a fost susținută de Raphael Varane (33 de ani), ambasador al clubului și membru al structurii responsabile de proiectele educaționale de la Como.
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Noile reguli se aplică grupelor de juniori până la categoria Under 13 și au ca scop protejarea copiilor de efectele loviturilor repetate la cap.

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Como schimbă regulile pentru juniori: „Trebuie să ne protejăm copiii”

„Am vorbit de mai multe ori despre necesitatea de a trata cu seriozitate loviturile la cap din fotbal și despre importanța absolută de a ne proteja copiii.

Pentru jucătorii tineri, cea mai bună abordare înseamnă reguli clare, o pregătire bună, conștientizare și o cultură în care sănătatea și siguranța sunt puse pe primul loc.

Acest parcurs reduce contactele inutile la vârste mici, atunci când creierul este încă în dezvoltare, iar apoi introduce tehnica loviturii cu capul în mod corect, pas cu pas și sub un control adecvat”, a declarat Varane, conform gazzetta.it.

360 de meciuri
a disputat Varane pentru Real Madrid. Fundașul a mai evoluat la Manchester United și Lens, iar în 2018 a câștigat Campionatul Mondial alături de naționala Franței

Ce reguli a introdus Como

  • La Under 10, loviturile cu capul sunt interzise atât la antrenamente, cât și în meciuri. Repunerile de la margine vor fi executate cu piciorul, iar cornerele vor fi jucate cu mingea la sol.
  • La Under 11, regula rămâne aceeași în cea mai mare parte a sezonului. Tehnica loviturii cu capul va putea fi introdusă spre final, cu o minge ușoară din cauciuc.
  • La Under 12, exercițiile vor fi permise o singură dată pe lună, cu maximum cinci lovituri cu capul într-o ședință.
  • La Under 13, juniorii vor putea exersa procedeul cel mult o dată pe săptămână, tot în limita a cinci execuții. Loviturile cu capul vor fi însă interzise în meciuri.
  • Pentru toate categoriile, antrenorii vor reduce exercițiile repetitive care implică lovituri cu capul și vor evita folosirea mingilor umflate excesiv.

Como trece printr-o transformare importantă după venirea noilor proprietari, în 2019.

Clubul evolua atunci în Serie D, dar a urcat treptat până în Serie A. A încheiat primul sezon după promovare pe locul 10, iar în stagiunea următoare a terminat pe poziția a patra și s-a calificat în Liga Campionilor.

Lotul este evaluat în prezent la aproximativ 450 de milioane de euro

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