Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2

Baba Alhassan (26 de ani) și-a găsit echipă după despărțirea de FCSB.

Mijlocașul a semnat cu Mardin Spor, formație nou-promovată în liga a doua din Turcia.

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Fotbalistul a semnat un contract valabil două sezoane, până în vara lui 2028.

Baba Alhassan, transfer neașteptat după plecarea de la FCSB

„Avem încredere că, prin experiența, caracterul și calitatea sa, Baba Alhassan va avea o contribuție importantă la atingerea obiectivelor noastre.

Îi dorim un parcurs plin de succes în tricoul nostru roș-albastru și sperăm ca această mutare să fie de bun augur pentru întreaga noastră comunitate”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Mardin 1969 Spor a obținut promovarea în liga secundă la finalul sezonului trecut, după ce a învins-o cu 2-1 pe Muș Spor în finala play-off-ului.

Baba Alhassan a rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, care nu a vrut să îi mai propună prelungirea.

Mijlocașul ajunsese la FCSB în ianuarie 2024, după transferul de la Hermannstadt, pentru aproximativ 600.000 de euro.

110 apariții a strâns Alhassan în tricoul roș-albastru, în care a marcat două goluri și a oferit cinci pase decisive

La Hermannstadt, prima sa echipă din România, Alhassan a marcat de 17 ori în 108 meciuri.

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