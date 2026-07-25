Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Baba Alhassan. Foto: Facebook, @Mardin 1969 Spor
Campionate

Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 10:06
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 10:06
  • Baba Alhassan (26 de ani) și-a găsit echipă după despărțirea de FCSB.
  • Mijlocașul a semnat cu Mardin Spor, formație nou-promovată în liga a doua din Turcia.
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Fotbalistul a semnat un contract valabil două sezoane, până în vara lui 2028.

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Baba Alhassan, transfer neașteptat după plecarea de la FCSB

„Avem încredere că, prin experiența, caracterul și calitatea sa, Baba Alhassan va avea o contribuție importantă la atingerea obiectivelor noastre.

Îi dorim un parcurs plin de succes în tricoul nostru roș-albastru și sperăm ca această mutare să fie de bun augur pentru întreaga noastră comunitate”, a notat clubul, pe rețelele de socializare.

Mardin 1969 Spor a obținut promovarea în liga secundă la finalul sezonului trecut, după ce a învins-o cu 2-1 pe Muș Spor în finala play-off-ului.

Baba Alhassan a rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, care nu a vrut să îi mai propună prelungirea.

Mijlocașul ajunsese la FCSB în ianuarie 2024, după transferul de la Hermannstadt, pentru aproximativ 600.000 de euro.

110 apariții
a strâns Alhassan în tricoul roș-albastru, în care a marcat două goluri și a oferit cinci pase decisive

La Hermannstadt, prima sa echipă din România, Alhassan a marcat de 17 ori în 108 meciuri.

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