„S-a găsit Cupa pierdută” Dinamo și-a reparat gafa: cum arată acum autocarul „câinilor”

Dinamo a recolantat autocarul și a rezolvat gafa apărută la prima încercare

Imaginile apărute pe un cont al suporterilor arată schimbarea făcută de club

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Roș-albii au modificat autocar pentru noul sezon, cu imagini în culori mai vii, fața de cele din sezonul trecut, despre care fanii au acuzat că erau mai mult spre vișiniu decât roșu.

Dinamo și-a trecut palmaresul greșit pe autocar

Pe noul design s-a strecurat însă o greșeală mare: la numărul de Cupe ale României apăreau 12 în loc de 13.

Eroarea a fost sesizată la primul meci de campionat, de la Ploiești.

Între timp, problema a fost remediată: pe laterala și spatele autocarului apar acum 13 Cupe, alături de cele 18 titluri, 2 Supercupe și o Cupă a Ligii, care erau deja scrise corect.

„Așa da, arata excepțional!”, „A apărut Cupa!”, „S-a găsit Cupa pierdută”, „Poate schimbați și Nr la mașină sa puneți FCD”, „13, altceva, tată!!”, au comentat fanii la imaginile postate de o pagină a suporterilor.

Autocarul lui Dinamo este de fapt la mâna a doua de la FCSB

Autocarul folosit de Dinamo din septembrie 2024 este, de fapt, cel folosit în trecut de rivala FCSB. „Roș-albaștrii” l-au inaugurat în iarna lui 2021, închiriat de la aceeași firmă, însă ulterior au decis să treacă la alt model.

Este închiriat de la aceeași firmă, Tarsin, cu care FCSB a colaborat în trecut, și are inclusiv același număr de înmatriculare!

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