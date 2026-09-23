„O prostie totală” VIDEO. Virgil Van Dijk, moment tensionat la conferință: „Am distrus fotbalul olandez?!”. Ofițerul de presă a intervenit
Xavi și Virgil Van Dijk/ Foto: IMAGO
Campionate

„O prostie totală” VIDEO. Virgil Van Dijk, moment tensionat la conferință: „Am distrus fotbalul olandez?!”. Ofițerul de presă a intervenit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 20:52
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 20:52
  • Virgil van Dijk (35 de ani), căpitanul lui Liverpool și al naționalei Olandei, a avut un schimb de replici tensionate cu un reporter la conferința de presă premergătoare partidei cu Germania.
  • Olanda - Germania, în prima etapă din Grupa A2 din Liga Națiunilor, se joacă joi, de la ora 21:45, și va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Olanda a dezamăgit la Campionatul Mondial din această vară. „Portocala mecanică” a fost eliminată încă din 16-imile de finală de Maroc, scor 1-1, 2-3 d.pen.

Valentijn Driessen, șeful secției sport al cotidianului De Telegraaf, i-a făcut praf pe Ronald Koeman, selecționerul batavilor de la CM, și pe căpitanul Virgil van Dijk.

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VIDEO. Virgil Van Dijk, schimb de replici tensionate cu un reporter: „O prostie totală”

La conferința de presă premergătoare partidei cu Germania, prima a Olandei cu Xavi pe bancă, starul lui Liverpool a fost întrebat ce a mers prost la turneu final din SUA, Canada și Mexic.

„Ei bine, este ușor să spui, privind retrospectiv: «Ar fi trebuit să facem asta diferit» sau «Ar fi trebuit să facem cealaltă variantă diferit».

Unul dintre colegii voștri a spus, de asemenea, desigur, că ideea de a trece la un sistem cu cinci fundași mi-ar fi aparținut.

Este o prostie totală. Cert este că pur și simplu am eșuat la Cupa Mondială. Acestea sunt faptele incontestabile”, a declarat Virgil Van Dijk, citat de dailymail.com.

Prezent în sală, Valentijn Driessen a replicat: „Am impresia că nu te comporți ca de obicei. Ești puțin cam tăios, de parcă presa încă îți stă pe cap”.

Van Dijk a afirmat: „Nu am avut niciodată nimic împotriva presei, dar atunci când sunt vehiculate tot felul de prostii… [trebuie să răspund].

Nu am avut un Campionat Mondial bun. Nu este vorba despre mine. Performanța este una colectivă. Suntem o echipă. Afirmația ta că am distrus fotbalul olandez după Cupa Mondială... Astfel de lucruri sunt complet nefondate…”.

Driessen a încercat să-i răspundă căpitanului batav, dar ofițerul de presă a intervenit, punând capăt schimbului de replici.

La partida cu Germania, Virgil Van Dijk va bifa selecția cu numărul 97 în tricoul Olandei. Stoperul a debutat la națională în octombrie 2015 și a fost numit căpitan în 2018.

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