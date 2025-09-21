Un român, viral pe contul La Liga  Imaginile care au strâns mii de aprecieri: „Idolul cartierului”

Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, e un adevărat idol la formația din Madrid.

Grație evoluțiilor sale, Rațiu a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai formației spaniole.

Andrei Rațiu, „idolul cartierului”

Fotbalistul naționalei a devenit vedetă pe contul oficial de Instagram al La Liga. În imaginile postate, Rațiu se pozează cu răbdare cu fanii în cartierul Vallecas.

Videoclipul cu descrierea „Idolul din Vallecas” a strâns mii de like-uri.

Rațiu, titular incontestabil la Rayo

Fundașul român este unul dintre jucătorii importanți de la Rayo Vallecano. De la începutul acestui sezon, Rațiu a ratat un singur meci, cel cu Neman Grodno, din preliminariile Conference League.

Din cele 7 meciuri în care a fost pe teren, în 5 a fost integralist, fără însă să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă. Alături de Rayo, Andrei Rațiu va juca în Conference League.

Rațiu a mai jucat un singur meci în cupele europene, în sezonul 2018/2019. Fundașul a fost folosit în partida cu Valencia, din sferturile de finală ale Europa League.

Programul lui Rayo Vallecano în Conference League:

2 octombrie 2025: Rayo Vallecano - Shkendija

23 octombrie 2025: Hacken - Rayo Vallecano

6 noiembrie 2025: Rayo Vallecano - Lech Poznan

27 noiembrie 2025: Slovan Brastislava - Rayo Vallecano

11 decembrie 2025: Jagiellonia - Rayo Vallecano

18 decembrie 2025: Rayo vallecano - Drita

Conform transfermarkt.com, Andrei Rațiu este cotat la 12 milioane de euro.

