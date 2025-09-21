În Europa, Becali bagă echipa a doua Patronul de la FCSB a anunțat ce jucători vrea să folosească  la meciul cu Go Ahead Eagles
În Europa, Becali bagă echipa a doua Patronul de la FCSB a anunțat ce jucători vrea să folosească la meciul cu Go Ahead Eagles

Publicat: 21.09.2025, ora 16:11
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat echipa cu care campioana ar urma să se prezinte la meciul cu Go Ahead Eagles, din etapa #1 a Europa League.
  • Go Ahead Eagles - FCSB se joacă joi, 25 septembrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Finanțatorul campioanei a vorbit despre primul meci din faza principală a Europa League și a anunțat ce echipă ar dori să folosească la meciul cu formația olandeză.

Cu ce echipă ar putea aborda FCSB meciul cu Go Ahead Eagles

După ce a pierdut meciul cu Botoșani, scor 1-3, Becali a anunțat că dorește ca la primul meci din Europa League să folosească echipa a doua.

„(n.r. – Cine va juca joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) În apărare Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat finanțatorul de la FCSB, conform fanatik.ro.

Cum ar putea arăta FCSB:

  • Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

FCSB, pe loc de baraj în Liga 1

Deși a obținut calificarea pe tabloul principal al Europa League, FCSB nu se regăsește în competiția internă.

După ce au câștigat ultimele două ediții de campionat, „roș-albaștrii” ocupă în prezent locul 13 în Liga 1, poziție care duce la barajul de menținere/retrogradare.

Situația ar putea deveni și mai grea pentru campioană, deoarece Petrolul ar putea să o depășească, iar la finalul etapei FCSB s-ar putea regăsi pe poziția #14 a primei ligi.

Echipa antrenată de Elias Charalambous a obținut doar o victorie în cele 10 etape disputate în campionatul intern. În rest, a remizat de 4 ori şi a pierdut 5 meciuri.

