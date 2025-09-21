Ce absențe are Dinamo Kopic, declarații înainte de meciul cu Farul + Cuvântul care l-a pus în dificultate pe Milanov: „Nu știu să spun bine” +17 foto
Zeljko Kopic FOTO: Sport Pictures
Superliga

Ce absențe are Dinamo Kopic, declarații înainte de meciul cu Farul + Cuvântul care l-a pus în dificultate pe Milanov: „Nu știu să spun bine”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.09.2025, ora 15:35
alt-text Actualizat: 21.09.2025, ora 15:35
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, și mijlocașul Georgi Milanov au prefațat partida cu Farul Constanța, din etapa #10 a Ligii 1.
  • Dinamo - Farul se joacă luni, de la 21:00, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Zeljko Kopic a vorbit despre jucătorii indisponibili pe care îi are formația sa, dar și despre modul în care echipa s-a pregătit în ultima săptămână.

Ce absențe are Dinamo? Zeljko Kopic, declarații înainte de Dinamo - Farul

Tehnicianul „câinilor” a lăudat formația antrenată de Ianis Zicu. Acesta este de părere că Dinamo va avea o partidă grea, însă este încrezător ca va obține un rezultat pozitiv.

„Echipa este într-o formă bună, săptămâna aceasta ne-am antrenat bine, am avut programul nostru standard. Cristi Mihai încă nu este apt, ceilalți jucători sunt bine.

Vom vedea până mâine cu ce unsprezece vom începe. Mazilu este încă în programul său individual, iar acest lucru va dura ceva timp.

Farul are calitate, a început sezonul foarte bine, după aceea a avut unele rezultate nu foarte bune. Totuși, a avut câteva evoluții bune și cu siguranță jucătorii vor intra pe teren cu atitudine și vor încerca să își îmbunătățească nivelul, să dea totul pe teren pentru un rezultat pozitiv”, a declarat Zeljko Kopic.

Noi trebuie să fim la nivelul nostru, să jucăm cât mai bine posibil, mai ales că jucăm acasă, și să câștigăm cele trei puncte. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo
Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (10).jpg
Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (10).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament inainte de meciul cu Farul FOTO FB Dinamo (5).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Georgi Milanov: „Un meci foarte greu”

Georgi Milanov se așteaptă la un meci dificil cu formația din Constanța:

„Împotriva Farului va fi un meci foarte greu. Îmi amintesc că sezonul trecut, în meciul de acasă, am pierdut împotriva lor cu 0-2.

Pentru noi va fi un meci foarte greu, dar ne-am antrenat bine săptămâna aceasta și, bineînțeles, mergem mâine pe Arenă să încercăm să câștigăm, pentru că suntem în formă bună. În ultimele șase meciuri, am jucat un fotbal frumos și am obținut victorii importante”.

Dinamo - Farul se va juca pe Arena Națională. Întrebat dacă îi e dor să joace pe Arcul de Triumf, Milanov a spus:

„Să fiu sincer, îmi place stadionul Arcul de Triumf. De când sunt aici am pierdut un singur meci acolo. Dar Arena (n.r. - Națională) e un stadion foarte frumos, gazonul e excelent, așa că jucăm acolo.

Desigur, e important sprijinul pe care fanii ni-l oferă la fiecare meci. Vin în jur de 10.000 - 15.000 de oameni și știu că va fi o atmosferă frumoasă mâine. Vom da totul pentru ca fanii noștri să se bucure.

A fost o problemă sezonul trecut, mai ales în play-off, dar acum am câștigat împotriva FCSB și sper să câștig fiecare meci de acolo”, a declarat Georgi Milanov.

Cuvântul care l-a pus în dificultate pe Milanov: „Nu știu să spun bine”

Întrebat despre rezultatele din campionat, bulgarul a vorbit despre meciurile cu Metaloglobus și Csikszereda, formație al cărei nume nu a știut să îl pronunțe.

„E greu, noi am câștigat împotriva Metaloglobus, dar a fost un meci foarte, foarte greu.

Primul meci, tot împotriva unei astfel de echipe, nu știu să spun bine numele, am făcut 2-2. Acesta este campionatul, iar noi știm foarte bine asta”, a mai adăugat Milanov.

farul constanta dinamo bucuresti conferinta de presa zeljko kopic
